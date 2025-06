"F1-teambaas overweegt overstap naar MotoGP."

Oud-Haas-teambaas Günther Steiner is een lieveling op de grid. De Italiaan is nu 1,5 jaar weg bij het team van Haas, maar staat voor een terugkeer in de Formule 1. Na zijn ontslag heeft de Italiaan nog heel wat media- en journalistieke functies bekleed, maar nu kan hij terugkomen in de motorsport.

Er zijn over de maanden heen heel wat geruchten rondgegaan over de Italiaan. Steiner zou naar verluidt Alpine willen overnemen, een eigen team als twaalfde team op de grid willen zetten en nog andere posities.

Geen HAASt

Volgens Steiner staat een terugkeer in de Formule 1 niet bovenaan zijn lijstje. Hij heeft geen haast om snel terug te keren naar de paddock, omdat hij wacht op de juiste baan voor hem. In plaats van de Formule 1 heeft Steiner gesprekken gevoerd met een andere tak van de motorsport. De Italiaan wil gaan investeren in een Tech3, een MotoGP-team.

Tech3 is een satellietteam van KTM. Het team heeft een onzekere toekomst, omdat vragen over de betrokkenheid van KTM onder bewind werden gesteld. Het team heeft echter wel een contract tot en met het seizoen van 2027. Tot die tijd zoekt Tech3-oprichter Hervé Poncharal nieuwe investeerders voor het team.

Simpel

"Wat er gebeurt, is heel eenvoudig", zei Poncharal. "Ik denk dat het nu bijna algemeen bekend is dat Liberty Media zeer binnenkort zal worden aangekondigd als de officiële promotor en eigenaar van het kampioenschap. Ze zijn eigenaar van F1, zoals iedereen weet, en er zijn veel bruggen tussen F1 en MotoGP. Wat ze in de F1 hebben gedaan, was duidelijk een grote stap en veel mensen – en als ik mensen zeg, bedoel ik ook investeerders – denken dat hetzelfde moet en kan gebeuren met de MotoGP in de komende jaren."

Over Steiner zei Poncharal: "Op dit moment luister ik naar het voorstel. Het kan zijn om als aandeelhouder te komen, als partner, maar het kan ook zijn om het hele team te kopen. Maar waar ik op aandring is om de mogelijkheid veilig te stellen om '27-'31 springlevend te zijn, met, naar ik hoop, de Tech3-naam, met mijn basis, mijn team en verschillende investeerders. Gewoon om dingen veilig te stellen. Het is een grote keuze en een heel belangrijke", voegde hij eraan toe.