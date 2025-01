Haas ziet mogelijke Ferrari-promotie Bearman als compliment

Oliver Bearman rijdt dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Hij gaat rijden voor Haas, maar bij Ferrari houden ze hem goed in de gaten. Haas-teambaas Ayao Komatsu ziet het als een compliment als Ferrari besluit Bearman naar Maranello te halen.

Bearman is een Ferrari-talent, en hij maakte vorig jaar vrij onverwachts zijn debuut voor het Italiaanse team. In Saoedi-Arabië ontving hij de zieke Carlos Sainz. Bearman fungeerde de rest van het jaar als reservecoureur van Haas, en hij reed een aantal vrije trainingen. Daarnaast mocht hij in Azerbeidzjan en Brazilië invallen voor Kevin Magnussen. Het zorgt ervoor dat Bearman officieel gezien zelfs geen rookie meer is.

Geweldig

Bij Ferrari houden ze hun talent in de gaten. Het kan zomaar zo zijn dat ze hem eerder terughalen. Haas-teambaas Ayao Komatsu laat aan Mirror Sport weten dat hij dit als een compliment zou zien: "Om eerlijk te zijn, ik denk niet dat dat frustrerend is. Ik denk dat het geweldig is dat we Ollie aan boord hebben gekregen. Dankzij onze relatie met Ferrari hebben we Ollie hier, hij reed vorig jaar voor ons in Bakoe en op Interlagos. Dat is positief en het is iets waar we van profiteren."

Compliment

Bearman wordt door sommigen gezien als de ideale opvolger van Lewis Hamilton bij Ferrari. Komatsu is vooral blij dat de Brit nu voor zijn team rijdt: "Het feit dat we twee jaar de beschikking hebben over Ollie, als er niets gebeurd met Hamilton of Leclerc bij Ferrari, is geweldig. Als we goed samenwerken en verbeteringen maken tot een punt waarop Ferrari eind 2026 zegt dat ze Ollie in hun auto willen hebben, dan is dat een compliment voor ons. Dus eerlijk gezegd, voelt het heel erg goed dat we voor de komende twee jaar beschikking hebben tot Ollie en dat we hem kunnen helpen als autocoureur."