Toyota helpt Haas groeien: "Kijk naar de simulator"

Het team van Haas leeft met een positief gevoel toe naar het nieuwe seizoen. Ze kenden een goed seizoen in 2024, en ze sloten een belangrijke deal met Toyota. Volgens teambaas Ayao Komatsu is er nu meer mogelijk, want Haas loopt vaak tegen de grenzen aan van wat ze kunnen.

Haas is met afstand het kleinste team op de Formule 1-grid. Met minder personeel dan de concurrentie wisten ze wel goed te presteren. In 2024 eindigde Haas op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Het was een flinke opsteker, en daarnaast sloot het team ook een deal met Toyota. De Japanse autobouwer is de technische partner van Haas, en dat biedt ze veel kansen.

Amper simulatordagen

Zo kon Haas afgelopen week voor het eerst een TPC-test afwerken op het circuit van Jerez. Naast nieuwe coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman kwam ook Toyota-talent Ritomo Miyata daarbij in actie. Dit soort dingen waren eerst niet mogelijk, zo legt teambaas Komatsu uit in de Pelas Pistas Podcast: "Toyota kan ons op veel gebieden helpen. Denk aan de CFD, aerodynamica, design, testen of de simulator. Dat zijn veel gebieden waar grote teams zelf mee werken. Kijk naar de simulator. Wij gebruiken de Ferrari-simulator, maar die bevindt zich in Italië. We gebruiken hem waarschijnlijk maar 10 tot 15 dagen per jaar."

Maranello

Haas heeft een kantoor in Italië, maar het grootste deel van het personeel werkt in het Verenigd Koninkrijk. Komatsu legt uit dat dit bij de simulatordagen voor onhandigheden zorgde: "We gebruiken de simulator in Maranello, want daar staat het kantoor. Maar ons raceteam is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Dus met een kalender van 24 races kan ik mijn performance engineer niet naar Italië sturen, anders is hij nooit thuis."

Impact

Door de samenwerking met Toyota behoren deze problemen snel tot het verleden. Komatsu legt uit dat een oplossing er aan zit te komen: "Door dit partnership met Toyota krijgen we een nieuwe simulator in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk, het gaat eventjes duren voordat we de impact daarvan gaan merken. Maar we kunnen er tenminste mee beginnen. Ze hebben niet alleen de hardware, maar ook de mensen die het apparaat begrijpen. Dat helpt ons dus in het proces om een groter team te worden."