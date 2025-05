FIA geeft duidelijkheid over chaos met tijd van Bearman

De kwalificatie in Imola verliep gisteren zeer chaotisch. Na een crash van Franco Colapinto aan het einde van Q1 lag de sessie lang stil. Er bestond onduidelijkheid over de tijd van Oliver Bearman, en de FIA probeert nu voor meer duidelijkheid te zorgen.

Bearman leek in zijn Haas door te stoten naar het tweede gedeelte van de kwalificatie. Op het moment dat hij zijn tijd neerzette, werd er echter net met de rode vlag gezwaaid door de crash van Colapinto. Bearmans tijd leek te worden geschrapt, waardoor Gabriel Bortoleto door leek te gaan naar Q2. Bij Haas waren ze het hier niet mee eens, want ze vonden dat Bearman zijn rondetijd net op tijd had neergezet.

De FIA kreeg een verzoek van Haas om de zaak te onderzoeken, en mede daardoor lag de kwalificatie zeer lang stil.

Wat ging er mis?

De FIA probeert met een statement uit te leggen wat er aan de hand was: "Betreft de situatie omtrent Oliver Bearman in Q1: de rode vlag was vanaf 16:32.176 van kracht. Bearman kwam om 16:32.209 over de streep. Het signaal van de rode vlag was toen al zichtbaar op het starthek."

Waarom duurde het zo lang?

Haas kreeg geen gelijk, en Bortoleto mocht door naar Q2. De FIA legt uit waarom alles zolang duurde: "Q2 werd uitgesteld om de stewards voldoende tijd te geven de juiste experts te benaderen, om zo de data op de juiste manier te analyseren en zichzelf tevreden te stellen met de validiteit van het tijdswaarnemingssysteem."

"Daarom was het juist om de sessie voort te zetten. Het voornaamste deel was om vast te stellen of Bearman wel of niet zijn rondje had voltooid voor het vallen van de rode vlag, of dat de ronde moest worden afgekeurd, zodat de juiste coureurs door konden gaan naar het tweede gedeelte van de kwalificatie."