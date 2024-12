Hülkenberg verrast zichzelf met vierde tijd: "Had ik totaal niet verwacht"

Nico Hülkenberg stuntte tijdens de kwalificatie op het Yas Marina Circuit door op een vierde plaats te eindigen. De Duitser stelde na de kwalificatie dat hij een vierde plek totaal had verwacht. Uiteindelijk zal dit wel P7 worden door een gridstraf.

De 37-jarige Nico Hülkenberg rijdt dit weekend zijn laatste Grand Prix voor het team van Haas. De man uit Emmerik rijdt sinds 2023 voor de Amerikaanse renstal, maar zal vanaf volgend jaar voor Sauber gaan rijden, dat in 2026 op de F1-grid zal staan als het fabrieksteam van Audi. De Duitser wilde met een goed resultaat afsluiten en dat lijkt zeker tot de mogelijkheden te behoren. Haas is namelijk al het hele weekend onwijs snel en deed tijdens de trainingen constant mee om een plek in de top zes. Dit liet een uitstekend presterende Hülkenberg tijdens de kwalificatie nog maar eens zien door de vierde tijd te noteren in het laatste en beslissende deel van de kwalificatie.

Het was de eerste keer sinds de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone in 2020 dat Hülkenberg zich in de top vier wist te kwalificeren voor een Formule 1-race. De Duitser verving toen bij Racing Point de zieke Sergio Perez, en verraste destijds met een derde plaats. Ook vandaag verraste de Haas-rijder vriend en vijand met zijn vierde plaats, inclusief zichzelf.

"Ik had gisteren een goed gevoel tijdens de eerste training en had toen al het idee dat de top tien dit weekend zeker mogelijk zou zijn. Maar dat het zo goed zou zijn? Nee, dat had ik totaal niet verwacht", vertelt Hülkenberg tegenover Sky Sports. "Veel van de topfavorieten hebben het een beetje moeilijk, maar onze auto was goed en wij waren goed in de uitvoering. Het was een hele goede kwalificatie voor ons."

Uitdagende race

Tijdens zijn laatste raceweekend voor Haas hoopt hij met een mooi resultaat af te kunnen sluiten, al is het alleen maar om zijn team een zesde plaats in het constructeurskampioenschap te bezorgen. Dan zal Haas tijdens de seizoensfinale minimaal zes punten meer moeten scoren dan de Alpine - die momenteel op P6 staan - en dat zal een lastige opgave gaan worden, stelde de Duitser toen hij nog dacht op P4 te mogen beginnen.

"We hebben het hele jaar laten zien dat onze auto tegenwoordig niet alleen meer snel is tijdens de kwalificaties, maar dat we ook op zondag goed zijn. Ik denk dat er morgen van alles mogelijk is. Het wordt natuurlijk wel een uitdaging. Er zitten een hoop auto's met een vergelijkbaar tempo achter ons, en ook aan aantal die duidelijk sneller zijn dan wij, zoals Max [Verstappen, red.] en Checo [Perez, red.] en de Ferrari [van Leclerc, red.], dus ik verwacht een uitdagende en zware race."

Gridstraf

De race van Hülkenberg is zelfs nog wat zwaarder geworden. De Duitser heeft namelijk een gridstraf van drie plaatsen gehad, omdat hij in Q1 aan het einde van de pitstraat coureurs inhaalde. Hierdoor zal de Haas-coureur vanaf P7 moeten komen, terwijl Alpine-coureur Pierre Gasly de race in Abu Dhabi vanaf P5 zal vertrekken.