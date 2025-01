Ocon was aanwezig bij Ferrari-debuut Hamilton

Lewis Hamilton reed vorige week zijn eerste Ferrari-test op het circuit van Fiorano. Het zorgde voor veel aandacht, en er stonden honderden fans rondom de baan. Esteban Ocon bevond zich op dat moment ook in Maranello, en hij heeft genoten van de sfeer.

Ocon is sinds dit jaar coureur voor het team van Haas. De Amerikaanse renstal rijdt met krachtbronnen van Ferrari, en werkt op meerdere vlakken samen met het Italiaanse team. Ze hebben een kantoor in Maranello, en ze mogen ook gebruikmaken van de simulator van Ferrari. Op de dag dat Hamilton zijn eerste meters reed voor Ferrari, maakte Ocon zijn eerste meters op de simulator.

Geluk

Ocon zat dus op de eerste rij bij de historische test van Hamilton. De Fransman is te gast in het Canal +-programma La Boîte A Questions, waar hij een foto van de Hamilton-test te zien krijgt: "Geweldige foto. Sterker nog, ik had het geluk dat ik op dezelfde dag op dezelfde plek was. Ik reed toen in de simulator van Ferrari. De sfeer was te gek, de mensen werden helemaal gek en het is prachtig om te zien dat er zoveel passie is voor Ferrari."

Vechten

Ocon is daarnaast ook wel te spreken over de transfer van Hamilton. De Brit heeft na elf jaar afscheid genomen van Mercedes, het team waar hij veel successen boekten. Nu gaat hij rijden voor Ferrari, en daar gaat hij zijn jeugddroom najagen. Ocon vindt het prachtig: "Het is te gek dat we de grootste coureur van onze generatie bij het meest succesvolle team hebben rijden. Dus ja, ik kan niet wachten om met hem te gaan vechten op de baan, dat is zeker." Of Ocon daadwerkelijk kan gaan vechten met Hamilton, is nog niet duidelijk. Het team van Ferrari werd vorig jaar tweede in het constructeurskampioenschap, terwijl Haas rondreed in het middenveld.