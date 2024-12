De Formule 1-coureurs van 2024: Kevin Magnussen, badboy

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel tien: Kevin Magnussen, afscheid van een badboy.

Naam: Kevin Magnussen (Denemarken, 5 oktober 1992)

Eindklassering 2024: Vijftiende

WK-punten: 16

Beste klassering: Zevende (Mexico)

In Abu Dhabi kwam er een einde aan de Formule 1-carrière van Kevin Magnussen. Nog één keer nam hij plaats in de witte wagen van Haas, nog één keer liet hij zijn dochter zijn handschoenen aangeven en nog één keer ging hij er vol voor. Magnussen kreeg geen nieuw contract bij het team, en dit keer lijkt het echt zijn laatste seizoen te zijn geweest in de koningsklasse.

Eerder afscheid

Eind 2020 dacht de Formule 1-wereld immers ook al afscheid te nemen van Magnussen. Ook toen verlengde Haas zijn contract niet en werd hij vervangen door een Ferrari-talent uit de Formule 2. Het ontslag van crashkoning Nikita Mazepin zorgde er echter voor dat hij in 2022 een onverwachte comeback mocht maken. Hij maakte indruk, en in 2023 bleef hij op de grid staan. Ook dit jaar kon de wereld nog een seizoen genieten van de Viking uit Roskilde.

Zijn collega-coureurs waren echter niet altijd even blij met Magnussen. Hij bouwde rustig verder aan zijn imago als ‘badboy’. Magnussen staat bekend als een coureur die elke centimeter van het asfalt gebruikt om zijn positie te verdedigen, dat hij daarbij soms een collega in de wielen rijdt, leek soms een bijzaak te zijn. Het resulteerde een aantal jaren geleden in een uitval van Nico Hülkenberg, waarna Magnussen terug snauwde dat hij zijn ballen kon kussen.

Straffen

Uitgerekend Hülkenberg was dit jaar de teamgenoot van Magnussen bij Haas. En uitgerekend Hülkenberg werd op passende wijze geholpen door Magnussen in Miami. Hij moest zijn tegenstanders achter zich houden, zodat Hülkenberg een gat kon slaan om punten te pakken. In Miami had hij een soort abonnement bij de stewards, tijdens het hele weekend verzamelde hij 65 (!) strafseconden en kreeg hij vijf strafpunten op zijn superlicentie.

Dit werd wel een probleem, want een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten heeft verzameld. Magnussen moest op zijn tellen letten, want hij stond op het randje van een schorsing. Hij kwam in Monaco goed weg toen hij betrokken raakte bij een grote startcrash met Hülkenberg en Sergio Perez.

Schorsing

Uiteindelijk ging het pas mis in Italië. Op het circuit van Monza had hij een incidentje met Pierre Gasly, en de stewards besloten hem te bestraffen. Hij kreeg tien seconden tijdstraf én twee strafpunten. Het leverde hem een schorsing op voor Azerbeidzjan, en daar begreep ‘badboy’ Magnussen helemaal niets van. Hij was de eerste Formule 1-coureur die volgens deze regels werd geschorst.

Magnussen kende dit jaar zeker geen slecht seizoen, maar hij wist ook geen grote indruk te maken. Zijn teamgenoot Hülkenberg was sneller, en een plekje bij een ander team leek niet tot de mogelijkheden te behoren. In Mexico reed hij zijn beste race van het seizoen en kwam hij als zevende over de streep. Een week later kon hij niet racen in Brazilië door ziekte.

Afscheid

In Abu Dhabi kreeg hij een mooi afscheid van Haas. Zijn gezin was aanwezig en samen met zijn kinderen zat hij voorafgaand aan de race op de grid. Het waren ontroerende beelden, en het afscheid lijkt nu echt definitief te zijn. Magnussen was niet altijd het aardigste jongetje van de klas, toonde zich dit jaar een badboy, maar bovenal was hij een sympathieke deelnemer. Hij zal zeker worden gemist, en hij gaat nu zijn geluk beproeven als fabriekscoureur van BMW in het langeafstandsracen.