Ocon verklapt plot van gloednieuwe F1-film met Brad Pitt

De Formule 1-coureurs kregen op woensdag de kans om voor het eerst naar de F1-film te kijken. Haas-coureur Esteban Ocon was enorm enthousiast, en hij verklapte per ongeluk een deel van het plot van het bijzondere project.

Op woensdagavond verschenen de meeste coureurs in een bioscoopzaaltje voor een speciale screening van de film. Ze keken naar de eerste beelden van Brad Pitt als Formule 1-coureur. Veel fans zijn sceptisch, maar met behulp van de kennis van Lewis Hamilton heeft men er alles aan gedaan om de film realistisch te houden. Het gaat echter wel om een Hollywood-film, dus niet alles zal er uitzien als een echte race.

Prachtige beelden

Haas-coureur Ocon is in ieder geval heel enthousiast. In Monaco sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik zei eerst tegen Lewis dat de scènes in de auto's super meeslepend zijn en dat vind ik fantastisch. Dat hebben we nog nooit gezien. Er waren geweldige races, in Daytona bijvoorbeeld, er zijn goede gevechten met inhaalacties aan de binnenkant bijvoorbeeld."

Ocon gaat verder met zijn verhaal: "op sommige punten waren er wel dingen die voor ons coureurs niet heel erg logisch waren, maar ik zie echt waar Lewis zijn best heeft gedaan en hij heeft geprobeerd alles zo realistisch mogelijk te maken."

Spoilers

Hij gaat zo enthousiast verder met zijn verhaal, dat hij een stuk van het plot verklapt: "Wat ik zelf echt goed vond, is dat ze in de laatste race van de film niet zomaar ineens wegvliegen om te kunnen winnen. Er gebeurt echter iets in de race, zoals iets met een opvallende rode vlag en niet in Q3 kunnen rijden en dat ze geen nieuwe banden hebben..."

Op dit punt werd Ocon echter duidelijk gemaakt dat zijn toehoorders de film nog niet hebben gezien. Lachend slikte hij de rest van het verhaal in.