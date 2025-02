Wat is het doel van Bearman in zijn eerste volledige F1-seizoen?

Oliver Bearman staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Het grote Britse talent gaat rijden voor het team van Haas, en de verwachtingen zijn hoog. Bearman heeft voor zichzelf een doel gesteld voor het aankomende seizoen.

Als volgende maand de lichten uitgaan in Australië, maakt Bearman niet zijn debuut. Vorig jaar reed hij immers als drie Grands Prix als invaller. In Saoedi-Arabië debuteerde hij bij Ferrari, en in Azerbeidzjan en Brazilië reed hij al voor het team van Haas. In die races maakte hij veel indruk, want hij wist punten te pakken. De verwachtingen zijn dan ook hoog, ook omdat Haas vorig jaar een stijgende lijn liet zien.

Geweldig seizoen

Bearman staat dus direct een beetje onder druk. Alhoewel hij nog jong en onervaren is, heeft hij al wel meer ervaring dat zijn mede rookies. In gesprek met BBC Look East kijkt Bearman vooruit: "Haas had vorig jaar een geweldig seizoen. Ze zaten op een geweldig traject en eindigden uiteindelijk als zevende. Dat was echt onverwacht, maar het was ook een fantastisch resultaat voor het team. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken, maar dat is wel lastig om te zeggen. We hebben nog niet met de auto gereden, en we weten niet waar we in vergelijking met de andere teams staan qua progressie sinds vorig jaar."

Grote doel

De 19-jarige Bearman heeft er vooral heel erg veel zin in. De Britse coureur wil ook dit jaar weer WK-punten gaan pakken, en hij deelt dan ook wat zijn doel is voor zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport: "Mijn doel is denk ik dus dat ik naar mezelf wil kijken en trots wil zijn op mijn prestaties. Ik wil voortdurende groei en ontwikkeling zien gedurende het jaar. Dat is waar ik me echt op richt."