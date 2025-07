Oliver Bearman zal zijn thuisrace op het circuit van Silverstone vanuit het achterveld gaan starten. De Haas-coureur crashte in de derde vrije training bij het inrijden van de pitlane, terwijl er een code rood was. De stewards zijn streng, en ze hebben hem tien plaatsen gridstraf gegeven.

De derde vrije training werd vroegtijdig afgevlagd vanwege een crash van Gabriel Bortoleto. De overige coureurs keerden terug in de pitlane, en daar maakte Bearman een domme fout. Hij reed op hoge snelheid de pits in, en ramde de muur. Het oogde knullig, en dat levert hem nu een gridstraf van tien plaatsen op. Hij staat nu ook op acht strafpunten, en is dus dicht bij een schorsing.

Meer over Oliver Bearman Bearman crasht hard in de pits door domme fout

Vol op het gas

Bearmans crash zorgden voor de nodige hilariteit bij een aantal fans. De stewards vonden het echter iets minder grappig, en ze hebben hem dus zwaar bestraft. Volgens de stewards ging Bearman van zijn gas af toen er met de rode vlag werd gezwaaid. Toen hij richting bocht vijftien reed ging hij echter weer vol op zijn gas, en reed hij weer op een racesnelheid.

Racesnelheid

Volgens de stewards reed Bearman 260 kilometer per uur toen hij de pit entry inreed. Daar verloor hij de controle over het stuur, en knalde hij vol de muur in. Volgens de stewards bestaat er geen twijfel over dat Bearman de regels die gelden bij rode vlaggen heeft overschreden. Hij heeft onder de rode vlag zelfs sneller gereden dan een rondje eerder, toen er nog geen rode vlag was.

Schorsing dreigt

Bearman liet aan de stewards weten dat hij de temperatuur van zijn banden volledig verkeerd had ingeschat. De stewards geven hem de voorgeschreven gridstraf van tien plaatsen en vier strafpunten. Hij staat nu op acht strafpunten, en moet in de komende maanden dus opletten. Als hij nog vier strafpunten pakt, wordt hij voor één race geschorst.