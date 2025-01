Haas verklaart historische beslissing

Het team van Haas schreef vandaag geschiedenis. Ze hebben namelijk de eerste vrouwelijke race-engineer aangewezen. Het is een grote stap, maar bij Haas vinden ze het niet per se bijzonder. Teambaas Ayao Komatsu komt met een heldere uitleg voor deze keuze.

Haas maakte vandaag bekend dat ze een flinke reorganisatie hebben doorgevoerd. Onderdeel van de reorganisatie is ook het aanwijzen van nieuwe race-engineers voor Oliver Bearman en Esteban Ocon. Ronan O'Hare is aangewezen als de nieuwe race-engineer van Bearman, terwijl Ocon gaat samenwerken met Laura Müller. Müller is de eerste vrouwelijke race-engineer in de geschiedenis van de Formule 1.

Vastberadenheid

Ze begon als simulator-engineer bij Haas, maar kreeg al snel promotie. Ze fungeerde vorig jaar als performance-engineer, en krijgt nu dus weer promotie. Haas-teambaas Ayao Komatsu legt deze keuze uit en wordt geciteerd door The Race: "Ze heeft een behoorlijk vastberaden karakter. Esteban heeft ook een vastberaden karakter, dus ik denk dat hun persoonlijkheden goed bij elkaar passen. Waar ze vooral goed in is, is dat als ze een probleem ziet, ze op onderzoek uitgaat en niet stopt totdat ze een antwoord heeft gevonden. Sommige mensen stoppen als ze het eerste antwoord hebben gevonden, en dan zeggen ze dat ze een oplossing hebben gevonden en dat ze verder gaan."

Goede indruk

Komatsu ziet dat Müller verdergaat op dit gebied. Hij is onder de indruk, maar hij weet ook dat hij een risico heeft genomen. Ze was immers nog niet eerder een race-engineer: "Laura heeft een goede werkethiek, wanneer ze de eerste oplossing vindt, weet ze dat er nog tien nieuwe vragen komen die ze moet beantwoorden. Haar vastberadenheid heeft het meeste indruk op me gemaakt. Ze is natuurlijk nog redelijk jong, en ze heeft nog niet veel ervaring, dus ze heeft nog wat begeleiding nodig. Maar met deze werkethiek kan ze snel stappen zetten."