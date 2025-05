Haas voert eenmalige rijderswissel door in Barcelona

Het team van Haas zet aankomend weekend in Barcelona een rookie in. Tijdens de eerste vrije training zal de Japanner Ryo Hirakawa plaatsnemen in één van de bolides. Het wordt zijn derde kans in een vrije training van het jaar.

Alle teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten. Dat betekent dat veel jonge coureurs zich mogen laten zien. Haas trok na een paar races Hirakawa aan als nieuwe reservecoureur. De Japanner is 31 jaar, en is fabriekscoureur van Toyota in het World Endurance Championship. Hij schreef in 2022 de 24 uur van Le Mans op zijn naam, en zette in de afgelopen jaren stapjes in de Formule 1.

Derde vrije training van het jaar

Hirakawa neemt in de eerste vrije training plaats in de VF-25 van Esteban Ocon. Het wordt zijn derde training van het seizoen. In Japan reed hij nog voor Alpine, en in Bahrein mocht hij plaatsnemen in een Haas-bolide voor de eerste training. Eind vorig jaar maakte hij zijn trainingsdebuut namens het team van McLaren.

Dankbaar voor een nieuwe kans

Hirakawa was afgelopen weekend aanwezig in Monaco, en laat in de preview van Haas weten dat hij zin heeft in de training: "Ik ben dankbaar voor deze tweede kans om een training te rijden, ik wil het team hiervoor bedanken. Barcelona heeft een paar snelle bochten met een paar lange rechte stukken. Het wordt dus weer een uitdagende training, maar ik ben wel beter voorbereid dan in Bahrein."

"Ik heb hard met het engineering team gewerkt om me voor te bereiden. Het is natuurlijk slechts een sessie van een uurtje, maar ik ga mijn best doen om data te verzamelen voor het team. Laten we ons focussen op het maximale uit het uur halen, en ik heb er echt veel zin in."