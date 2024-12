Bottas ontvangt opvallende straf na crash met Magnussen

Valtteri Bottas reed afgelopen weekend zijn voorlopig laatste race in de Formule 1. De Fin viel uit na een crash met Kevin Magnussen, en dat levert hem een onplezierig afscheidscadeautje op. De stewards hebben hem namelijk een opmerkelijke straf gegeven.

Bottas maakte in de slotfase van de race een opvallende fout in een duel met Magnussen. Bij het ingaan van bocht zes maakte de Finse Sauber-coureur een flinke inschattingsfout en knalde hij tegen de Haas van Magnussen aan. De Deen kon zijn weg vervolgen, terwijl Bottas over de baan strompelde. Hij had een lekke band en schade aan zijn voorwielophanging, hierdoor kon hij zijn weg niet vervolgen.

De stewards bekeken het moment, en ze deelden een opvallende straf uit. Ze concludeerden dat Bottas zijn rempunt verkeerd inschatte, en dat hij hierdoor Magnussen raakte. Ze vonden deze straf een drive through penalty waard, maar aangezien Bottas uitviel hebben ze hem een gridstraf van vijf plaatsen en drie strafpunten op zijn superlicentie gegeven. De gridstraf is opvallend, aangezien Bottas volgend jaar niet op de grid staat. Mogelijk maakt hij een comeback in 2026, maar het is nog niet duidelijk hoe groot zijn kansen zijn. Het is de verwachting dat Bottas volgend jaar zal fungeren als de reservecoureur van Mercedes.