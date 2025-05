Oliver Bearman ontvangt flinke tijdstraf na sprintrace in Miami

De uitslag van de sprintrace in Miami is aangepast. De stewards hebben ruim na de finish van de sprint nog een extra straf uitgedeeld aan Oliver Bearman. Het gaat om een unsafe release tijdens de slotfase van de sprintrace.

Bearman kende een goede sprintrace in Miami. Hij kwam op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens als achtste over de streep. Dit leverde hem één puntje op, maar die is hij nu weer verloren. De stewards hebben namelijk ontdekt dat er iets misging bij de pitstop van de Britse Haas-coureur. Dit levert hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Zwaardere straf voor Verstappen

Bearman werd na het maken van zijn pitstop in het pad van de Sauber van Nico Hülkenberg de fast lane ingestuurd. De Duitse Sauber-coureur moest remmen om een incident te voorkomen. Aangezien hier een gevaarlijke situatie werd veroorzaakt, is er besloten om een straf uit te delen. Max Verstappen kreeg voor eenzelfde soort overtreding een tijdstraf van tien seconden, maar hij raakte wel de andere auto. In dit geval was dat de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli.

Bearman verliest punten

Door de straf van Bearman ziet de uitslag van de sprintrace er ineens heel anders uit. De Brit valt namelijk uit de punten, waardoor de achtste plaats nu op naam staat van Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. De Japanner krijgt hierdoor het laatste puntje. Aangezien de sprintrace achter de Safety Car werd afgevlagd, valt Bearman ver terug in de uitslag.

Het is een pijnlijke beslissing voor Bearman, maar hij kan nog sportieve revanche gaan nemen in het vervolg van het weekend. Vandaag staat immers nog de kwalificatie op het programma, en morgen worden er weer punten verdeeld tijdens de Grand Prix. De Brit maakt een goede kans op een goede prestatie, hij ziet er immers al het hele weekend nogal snel uit.