Haas laat nieuwe Ferrari-motor voor het eerst brullen

Het team van Haas heeft dit jaar iets te vieren. De Amerikaanse renstal rijdt dit jaar namelijk hun tiende seizoen in de Formule 1. Ze beginnen met een goed gevoel aan het nieuwe jaar, en ze hebben een belangrijke mijlpaal bereikt. Ze hebben de nieuwe wagen voor het eerst tot leven gewekt.

Het team van Haas kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. Onder leiding van de nieuwe teambaas Ayao Komatsu vochten ze zich terug naar het middenveld. Ze wisten een aardige hoeveelheid punten te pakken, en ze straalden positiviteit uit. Daarnaast werd er ook een deal gesloten met Toyota, wat Haas veel meer kansen biedt. Ze sloten het jaar af met de zevende plaats in het constructeurskampioenschap.

Fire-up

Ze zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Begin januari kwamen nieuwe coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon voor het eerst de baan op tijdens een TPC-test. Daarnaast lijken de voorbereidingen op het nieuwe seizoen voortvarend te verlopen, zo blijkt uit een nieuwe update. Haas deelde namelijk een kort fragment waarop te horen is dat ze de nieuwe auto voor het eerst opstarten. Ze zijn het derde team dat deelt dat ze de fire-up hebben verricht.

Silverstone

Eerder dit jaar deelden Williams en McLaren namelijk ook dat ze deze stap hadden gezet. Haas is echter wel het eerste Ferrari-team dat een fragment van de fire-up deelt. Haas lijkt op schema te lopen, want over een paar weken komen ze voor het eerst de baan op. Haas organiseert op 16 februari een filmdag op het circuit van Silverstone, het is nog duidelijk of ze dan ook beelden van de nieuwe auto gaan delen. De kans is echter groot dat deze dan alsnog uitlekken, en dat de wereld een beeld krijgt van de nieuwe auto. Ze zijn waarschijnlijk het eerste team dat de baan opgaat met hun nieuwe auto.