Rookies in de spotlight: Wie imponeerde het meest bij hun F1-debuut?

Op de grid is veel vers bloed te vinden met maar liefst vijf debutanten: Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas F1) en Jack Doohan (Alpine). Na vijf wedstrijden is het tijd om de voorlopige balans op te maken. Welke jongeling maakte de beste indruk tot dusver en heeft zich echt in de kijker gereden? Hoewel Liam Lawson voor het eerst een volledig seizoen afwerkt, wordt de Nieuw-Zeelander niet als rookie gezien door zijn GP-deelnames in 2023 en 2024.

Isack Hadjar



De Fransman werd in 2024 vice-kampioen in de Formule 2. Door het vertrek van Daniel Ricciardo en de promotie van Liam Lawson naar de hoofdmacht Red Bull, kreeg Hadjar de kans van dr. Marko, de rijdersadviseur bij het team uit Oostenrijk. De pupil creëerde voor zichzelf een goede uitgangspositie tijdens de kwalificatie van de openingsronde in Australië, maar door een dure fout bij de formatieronde op een nat stratencircuit van Melbourne kon de Fransman meteen een DNF achter zijn naam schrijven zonder een officiële Grand Prix-meter te hebben gereden. Een ware nachtmerrie Beelden van een emotionele Hadjar met een troostende arm van Lewis Hamiltons vader om hem heen, gingen de wereld over. Toch heeft de 20-jarige Red Bull-junior zich kranig verweerd in de races daarna en sprokkelde met indrukwekkende prestaties vijf punten bij elkaar. En dat geschreeuw over de boordradio's? Daar is nog weinig van te merken.



Oliver Bearman



De lange Brit staat bestempeld als een echte debutant, maar helemaal 'groen' is ie ook weer niet. De Haas F1-coureur en Ferrari-junior mocht al een paar keer invallen voor zijn huidige team en voor het team van Ferrari in 2024. Ondanks zijn sterke F1-optredens dat jaar, liep zijn tweede seizoen in de F2 niet op rolletjes. Die twijfels nam Bearman meteen weg in 2025 door de zeer ervaren teamgenoot Estaban Ocon het leven zuur te maken. De prestatie in Bahrein van paar weken terug was er één om door een ringetje te halen. De Brit startte achteraan, maar passeerde meteen al tal van conculega's. Door wat geluk vanwege een Safety Car reed hij opeens in de top tien en hield een jagende Kimi Antonelli achter zich om dat ene laatste punt over de streep te trekken. Uiteindelijk verzamelde hij tot dusver al zes punten in een wagen die je niet meteen zou verwachten in de top tien. Puike start van 2025.



Andrea Kimi Antonelli



In de wandelgangen werd de piepjonge Italiaan al op een voetstuk geplaatst. Mercedes ziet hem als de nieuwe Max Verstappen, maar twijfels voorafgaand aan 2025 bleven broeien. Mede kwam doordat het F2-seizoen in 2024 wisselvallig verliep. Toch heeft de coureur uit Bologna direct bij zijn allereerste Grand Prix de kritieken weggeblazen door te finishen op een knappe vierde plek. In barre weersomstandigheden hield de Mercedes-pupil zijn hoofd koel, terwijl de een na de andere rookie en ervaren jongens zoals Fernando Alonso en Carlos Sainz de baan afschoten. Ook zijn gewaagde aanvalsdrift in Bahrein sprak boekdoelen met inhaalacties uit het boekje. Hoewel de sterk presterende George Russell de overhand heeft, komt die dekselse Antonelli steeds dichterbij in kwalificatie en race. De pas 18-jarige rijder pakte continu punten en is veelvuldig in Q3 te vinden. Voor een rookie bij een topteam waar de druk vanaf zijn F4-tijd er volop staat, is dat zeker te prijzen. Goed, die 9000 kilometers in oude F1-wagens heeft zeker baat gehad, maar dat maakt zijn prestaties er niet minder om. De twijfel is weg.



Jack Doohan



De Australiër is vooraf 2025 al flink 'afgeschreven'. Franco Colapinto gonst door de Alpine pitbox heen als de nieuwe kroonprins van het Franse team. De zoon van MotoGP-legende Mick Doohan heeft zonder dat hij erom gevraagd heeft een groot vergrootglas op zich gericht. En dat vergrootglas is er niet kleiner op geworden. Vanaf de eerste Grand Prix in Melbourne gaat het erg stroef. Een crash in de eerste ronde van zijn allereerste debuut, een megaklapper in Suzuka vanwege het te laat dicht doen van zijn DRS en een onopvallend optreden in Saoedi-Arabië helpt niet mee om de wereld te overtuigen van zijn stuurmanskunsten. Een elfde startplaats in Bahrein was één van de weinige lichtpuntjes, waarbij het ook net het kwartje verkeerd viel voor het behalen van Q3. De vraag is: krijgt Doohan tijd om zich - net als Hadjar - te herstellen of wordt ie zonder pardon uit het stoeltje gegooid voor de Argentijnse Colapinto. Miami kan weleens een belangrijk breekpunt zijn die zijn toekomst in de koningsklasse bepaalt.



Gabriel Bortoleto



De Braziliaan bloeide op in de F3 en pakte een fantastisch kampioenschap. Bortoleto gaf in de Formule 2 daar een zeer positief gevolg aan voor het binnen hengelen van de titel in de laatste opstapklasse voor de Formule 1. Daarmee verzekerde de 20-jarige zich van een F1-zitje bij Sauber. Maar de groen-zwarte bolide is een draak van een wagen waarmee weinig eer is te behalen. Zijn beste kwalificatie tot op heden is een vijftiende eindklassering en in de races is dat niet veel beter. Toch kan de Braziliaan zijn teamgenoot Nico Hulkenberg aardig op de hielen zitten en versloeg hem zelfs meteen bij zijn debuut in Bahrein. Toch ging zijn Duitse teammaat met de eer vandoor door een pracht aan punten te scoren, terwijl Bortoleto zijn auto opvouwde. In China finishte hij nog wel voor Hulkenberg, maar verdere hoogtepunten bleven uit. De Braziliaan was wel een hoofdrolspeler in Jeddah door bijna Alonso er per ongeluk af te kegelen, maar dat is niet iets waarom je herinnert wil worden.