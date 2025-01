Komatsu legt positieve nieuwe werkwijze Haas uit

Het team van Haas heeft vorig jaar grote stappen gezet in de Formule 1. De Amerikaanse renstal mengde zich in de strijd in het middenveld, en het gevoel was goed. Teambaas Ayao Komatsu probeert uit te leggen op welke vlakken Haas verbeteringen heeft doorgevoerd.

Haas eindigde vorig jaar op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap met 58 WK-punten. Een jaar eerder eindigden ze als tiende en laatste met slechts twaalf puntjes. Begin 2024 voerde Haas een grote verandering door bij het team, en namen ze afscheid van teambaas Günther Steiner. Hij werd vervangen door de Japanner Ayao Komatsu, en de prestaties werden beter. Daarnaast sloten ze een grote deal met Toyota.

Communicatie

Komatsu is heel erg blij met de resultaten van 2024. De Japanner weet op welk punt het team stappen heeft gezet, en dat probeert hij uit te leggen aan PlanetF1: "Communicatie. We werken als een team, als één team. Zoals iedereen weet hebben we twee vestigingen, in het Verenigd Koninkrijk en in Italië. Dat is van zichzelf al een uitdaging. Ik geloof, zolang we de juiste structuur hebben in het bedrijf, dat dit bruggen bouwt tussen Italië en het Verenigd Koninkrijk. Zolang we communicatie, transparantie en een no-blame cultuur blijven promoten, is er denk ik niets dat ons stopt om samen te werken."

Updates

Komatsu ziet dat deze werkwijze een positieve invloed heeft op de prestaties op de baan. De Japanner wijst naar de geslaagde updatepakketten van Haas: "Als we niet samen zouden werken, dan denk ik niet dat de updates hadden gewerkt. Dat bewijst dat we samen kunnen werken, en dat vertaalt zich in sportieve resultaten. Wat de stemming binnen het team betreft, sportieve resultaten helpen natuurlijk, maar verder is iedereen beter geïnformeerd over wat we doen, hoe we dingen aanpakken, veranderingen in het bedrijf en wat de vooruitzichten zijn voor dit jaar. Ik probeer zo inclusief mogelijk te zijn."