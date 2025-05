Ollie Bearman hekelt koelvest-regels

Ollie Bearman heeft laten weten dat hij het niet eens is met de regelgeving rondom het koelvest van 2025. De temperaturen in Miami stijgen tot boven de twintig graden en dus mogen coureurs ervoor kiezen om een koelvest te dragen.

Bearman is glansrijk begonnen aan het Formule 1-seizoen van dit jaar. De rookie is al drie van de vijf races in de punten geëindigd en weet racefans en analisten te verrassen met zijn snelle start.

Niet eerlijk

De jonge Brit merkte op dat de vesten, die vanaf volgend seizoen verplicht worden, een huidige tekortkoming hebben vanwege het gewicht. In de auto's van 2026 worden de vesten via het elektrische systeem gemonteerd, terwijl ze in de huidige auto's achteraf moeten worden ingebouwd. Het opt-in-opt-out systeem betekent dat degenen die niet meedoen 5 kg ballast moeten toevoegen aan de auto's, iets waar Bearman bezwaar tegen heeft.

"Dus ik weet dat sommige teams er normaal mee kunnen rijden, maar ik weet niet hoe dat komt", zei hij tegen de internationale media, en bevestigde dat Haas er momenteel niet mee rijdt. "Sommige teams kunnen ermee rijden, andere niet. Natuurlijk hebben ze duidelijk de gewichtsmarge om het te doen. Maar als ze het nooit warm genoeg gaan verklaren om te racen, dan krijgt slechts de helft van de teams het voordeel en dat lijkt een beetje oneerlijk."

Niet alleen Bearman

Niet alleen Bearman is het oneens met het huidige concept van de koelingsvesten. Ook Charles Leclerc en George Russell hebben van zich laten horen. De twee coureurs zijn het echter wel eens met het nieuwe concept voor 2026. Charles Leclerc over het koelvest: "Maar voor de paar coureurs die het hebben gebruikt in de laatste race, ik was een van hen en het systeem stopte ermee in het midden van de race, en dan wordt de vloeistof erg warm, dus ik weet niet zeker of ik het op dit moment wel wil gebruiken."

Russell meldt over het koelvest: "Het is nog niet perfect, maar ik voel dat het zeker een verbetering is", zei hij. "En elke auto is ook anders. Ik denk dat elke cockpit op een andere temperatuur draait. Ik weet dat we onze cockpit al eerder 60 graden hebben zien worden, en ik denk dat het gevaar van hitte bij 31 graden ligt, geloof ik, of 30 graden. Maar als je dat combineert met het zonlicht en de temperatuur van de cockpit, dan is het net een sauna in de raceauto."