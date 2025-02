Gelekte livery bleek juist: Haas toont nieuwe kleuren

Haas heeft de eerste officiële beelden gedeeld van de nieuwe uitdager voor het aankomende Formule 1-seizoen. Afgelopen weekend werkte het team al een shakedown af op het circuit van Silverstone, en dat lekte binnen een aantal uren uit op het wereldwijde web. Het bleek de echte livery te zijn.

Haas heeft nu laten zien hoe hun nieuwe uitdager er echt uit ziet. De Amerikanen lieten na een optreden van een, klaarblijkelijk bekende, countryzanger hun nieuwe wagen zien. Met deze auto gaan de nieuwe coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon de concurrenten aanvallen. De twee coureurs zijn de vervangers van de naar Sauber vertrokken Nico Hülkenberg en de naar de IMSA vertrokken Kevin Magnussen.

Haas onthulde de wagen als vierde, en ze lieten het podium eerst pikzwart kleuren. Ze gingen in een video terug naar hun roots in de Verenigde Staten. Ze zijn dit jaar nog het enige Amerikaanse team dat op de grid staat, vanaf volgend jaar krijgen ze gezelschap van Cadillac. In hun promotievideo wezen ze nadrukkelijk naar het feit dat ze uit Amerika komen, al zijn ze vooral gevestigd in Europa.

Voor Haas wordt het een belangrijk jaar. Het is hun tiende seizoen in de Formule 1, en het moet het jaar worden waarin ze echt stappen gaan zetten. Onder leiding van de nieuwe teambaas Ayao Komatsu lukte dit vorig jaar vrij aardig met een zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Met de steun van het grote Toyota gaan ze jagen. Terwijl de klanken van Lenny Kravitz klonken werd de wagen het podium opgeduwd, in precies dezelfde kleuren als in Silverstone. Ze hadden hun livery dus laten uitlekken, en dat is pijnlijk het is exact hetgeen wat de Formule 1 wilde voorkomen. Toch is het nu dus het geval, al zal dat voor weinig stress zorgen bij Haas, de prestaties op de baan zijn immers veel belangrijker.