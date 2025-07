Toekomst Haas veilig: Teameigenaar sluit verkoop uit

Gene Haas wil zijn team voorlopig nog niet gaan verkopen. Zo krijgt Sport1 te horen van Haas-teambaas Ayao Komatsu. Nadat er geruchten gaan dat afzwaaiend Alpine-CEO Luca de Meo het Franse team wil verkopen.

Komatsu zegt dat de situatie bij Haas veel anders ligt dan bij Alpine. Het Franse team zou Flavio Briatore hebben aangetrokken om het team interessanter te maken om te kopen. Bij Haas is de band met het Japanse Toyota steeds beter en Gene Haas, eigenaar van het team, blijft nog steeds volledig gemotiveerd.

Veranderingen

"Eerlijk gezegd heeft hij veel veranderingen gezien", vertelde Komatsu aan Sport1. "Hij is nu zo toegewijd. Hij begrijpt ook de details. Hoe kan ik dit het beste uitdrukken?" vervolgde de Japanner. "Hij is altijd erg gepassioneerd geweest over de sport en het resultaat. Hij wil altijd dat we ons verbeteren en dat is precies wat we nodig hebben van een eigenaar. Hij heeft altijd achter ons gestaan."

Eind 2023 gingen er volop geruchten ten ronde over een verkoop van het team van Haas. Gene Haas had Guenther Steiner ontslagen als teambaas en er waren geruchten over meerdere boden ontvangen.

Geen interesse

"Ik weet niet alles", zei Komatsu, die in 2023 een senior teamingenieur was, "maar de afgelopen 18 maanden heeft hij verschillende aanbiedingen gehad om het team te kopen. Hij is niet geïnteresseerd. Hij geniet er echt van om eigenaar te zijn van een Formule 1-team. Momenteel één van de tien en vanaf volgend jaar één van de elf. Het is zo'n bevoorrechte positie."

"Ik kan je vertellen dat ik onlangs een aantal mensen heb gehad die echt aan het pushen waren om het te kopen, maar Gene is niet geïnteresseerd", zei Komatsu. "Hij vindt het zelfs vervelend dat deze mensen het zo vaak vragen." Volgens de teambaas van het team van Haas komen er dus nog wel eens aanbiedingen binnen. Geaccepteerd worden ze alleen niet.