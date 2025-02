Oud-teambaas laat rechtszaak tegen Haas vallen

Günther Steiner zet zijn rechtszaak tegen het team van Haas niet door. De Italiaan was een zaak begonnen, omdat hij vond dat hij nog iets tegoed had van Haas. Na een geslaagde bemiddeling is deze zaak nu van de baan.

Steiner was sinds de oprichting van Haas betrokken bij het team. Hij was de teambaas, en onder zijn leiding groeide Haas uit tot een bekende naam in de sportwereld. Dat kwam ook door Steiners eigen populariteit. Hij speelde een glansrol in de Netflix-serie Drive to Survive. Begin 2024 werd echter duidelijk dat Steiner het team had verlaten, en dat Ayao Komatsu zijn opvolger was.

Stap naar de rechter

Steiner en Haas gingen niet op een fijne manier uit elkaar. In april stapte hij naar de rechter, omdat hij vond dat hij nog wat te goed had van Haas na zijn vertrek. Er werd beweerd dat de populariteit van Haas en de Formule 1 in de Verenigde Staten niet los kom worden gezien van de populariteit van Steiner. Ook werd gesteld dat Haas de beeltenis van Steiner bleef gebruiken nadat ze hem hadden verteld dat het contract niet meer zou worden verlengd.

Bemiddeling

Het komt echter niet tot een rechtszaak, zo is vandaag duidelijk geworden. Uit de documentatie van het Mecklenburg County Clerk of Superior Court blijkt dat er een vrijwillige bemiddeling heeft plaatsgevonden. Na ruim 28 uur zijn beide partijen tot een overeenkomst gekomen. Hieruit is gebleken dat Steiner de zaak heeft geseponeerd, waardoor er in de toekomst ook geen nieuwe zaak kan komen. Haas laat aan Motorsport.com weten dat ze een overeenkomst hebben bereikt. Ze wensen de Italiaan het beste voor de toekomst. Steiner is sinds zijn vertrek bij Haas niet uit de paddock verdwenen, hij werkt tegenwoordig als analist bij meerdere zenders waaronder het Duitse RTL. Daarnaast doet hij soms de interviews onder het podium.