Haas begint 2025 met test op Jerez, kans voor Toyota-talent

Het team van Haas gaat als eerste team dit jaar de baan op. De Amerikaanse renstal heeft een aantal testdagen aangekondigd, die later deze week gaan plaatsvinden. Op het circuit van Jerez zullen Oliver Bearman, Esteban Ocon én Ritomo Miyata in actie komen.

Haas zal voor het eerst een zogenaamde TPC-test gaan uitvoeren. Bij deze test maakt een team gebruik van een oudere auto. Dit biedt de teams de kans om hun coureurs en talenten meters te laten maken in Formule 1-wagens. In het voorseizoen kan dit zeer handig zijn om coureurs kennis te laten maken met hun nieuwe werkomgeving. Zo'n TPC-test is prijzig, maar door de samenwerking met Toyota is dit voor Haas nu mogelijk.

Toyota

De test van deze week heeft dan ook een Toyota-tintje. Naast Bearman en Ocon komt ook Toyota-talent Ritomo Miyata in actie. Miyata werd in 2023 kampioen in de Japanse Super Formula-klasse, en met steun van Toyota maakte hij vorig jaar zijn debuut in de Formule 2. Namens Rodin wist hij geen grootste prestaties neer te zetten, en eindigde hij op de negentiende plaats in het kampioenschap. Dit jaar gaat hij rijden voor het team van ART.

Testdagen

Voor Miyata wordt het zijn eerste kennismaking met een Formule 1-wagen. Haas zal gaan testen met de VF-23, de wagen uit 2023. Op 15 en 16 januari komen ze in actie op het circuit van Jerez. Nieuwe coureurs Bearman en Ocon zullen dus ook veel meters gaan maken. Bearman zal op woensdag in actie komen, terwijl Ocon de donderdag voor zijn rekening zal nemen. Miyata mag beide dagen gaan afsluiten. Haas is hiermee het eerste team dat heeft aangekondigd dat ze een test gaan afwerken in het nieuwe jaar. Het is de verwachting dat meer teams dat gaan doen in de komende weken. Zo wordt er reikhalzend uitgekeken naar de eerste Ferrari-test van Lewis Hamilton.