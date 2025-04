De hoge invoerheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump hebben vooralsnog geen invloed op de Formule 1. Het enige Amerikaanse team Haas is vooralsnog niet getroffen, maar het andere bedrijf van teameigenaar Gene Haas heeft wel problemen.

De importheffingen van Trump hebben de beurzen op zijn kop gezet. Voor de Formule 1 kan het ook nadelige gevolgen hebben, aangezien de Verenigde Staten een steeds belangrijkere rol begint te spelen in de sport. Met Haas staat er dit jaar één Amerikaans team op de grid. Het team is eigendom van Gene Haas, die ook de eigenaar is van Haas Automation. Met dit bedrijf levert hij wereldwijd grote machines.

Problemen bij Haas Automation

Gene Haas ondervindt met dit bedrijf hinder van de importheffingen. In een statement laten ze weten dat ze waar worden geraakt: "In de afgelopen dagen hebben we een dramatische afname gezien in de vraag naar onze machinegereedschappen, zowel van binnenlandse als buitenlandse klanten. Uit voorzorg hebben we onze productie verminderd en overuren in onze fabriek in Californië stopgezet. We hebben ook de wervingsactiviteiten stopgezet en nieuwe aanvragen voor personeel in de wacht gezet."

Bij het bedrijf van Gene Haas verwachten ze dat er een oplossing komt: "Hoewel invoerrechten een aanzienlijke impact zullen hebben op de activiteit van Haas Automation, zijn we optimistisch dat de regering Trump met oplossingen zal komen om verlichting te bieden voor Amerikaanse fabrikanten."

Business as usual

Deze verklaring van Haas Automation zorgde ook voor vragen over het Formule 1-teams. Beide bedrijven hebben in Gene Haas dezelfde eigenaar, en de logo's van het bedrijf zijn te zien op de wagens van het team. Naar aanleiding van de verklaring van Haas Automation is het team met een eigen boodschap naar buiten gekomen. Volgens het team is het business as usual en zijn er op dit moment geen veranderingen doorgevoerd bij het ontwikkelingsplan wervingsproces en andere projecten.