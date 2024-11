Hülkenberg moet mediadag in Qatar overslaan

In Qatar gaat het raceweekend vandaag van start met de traditionele mediadag. Op het circuit van Losail zullen echter slechts negentien coureurs hun zegje doen bij de pers. Het team van Haas heeft laten weten dat Nico Hülkenberg vandaag afwezig is vanwege een verkoudheid.

Het seizoen zit er bijna op, en dit weekend moeten de coureurs hard aan de bak in Qatar. Er wordt weer een sprintrace afgewerkt en dat betekent dat het zeer druk gaat worden voor de teams en de coureurs. Bij Haas zullen ze de eerste voorbereidingen op het weekend gaan treffen met slechts één coureur. Hülkenberg slaat de mediadag over vanwege een verkoudheid, en volgens Haas is het een preventieve maatregel.

De Amerikaanse renstal gaat er dan ook vanuit dat Hülkenberg gewoon kan gaan racen in de komende dagen. Mocht Hülkenberg niet kunnen rijden, dan is reservecoureur Oliver Bearman aanwezig in Qatar. Bearman komt dit weekend in actie tijdens de Formule 2, en hij zou dus kunnen gaan rijden als er iets aan de hand is. In Brazilië bevond Haas zich in een soortgelijke situatie toen Kevin Magnussen vlak voor het raceweekend ziek werd. Dit zorgde ervoor dat Haas op het allerlaatste moment Bearman moest optrommelen om in te vallen.