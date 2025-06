Haas laat teamoprichter debuteren in F1-wagen

Het team van Haas heeft iets bijzonders aangekondigd. De Amerikaanse renstal reist komende maand af naar het Goodwood Festival of Speed, en daar laten ze teameigenaar en oprichter Gene Haas voor het eerst rijden met een Formule 1-auto.

Het iconische Goodwood Festival of Speed staat komende maand op het programma. Van donderdag 10 juli tot en met zondag 13 juli rijden er weer veel bijzondere en historische wagens de hillclimb in Goodwood op. Het prestigieuze evenement trekt altijd veel fans en grootheden aan. Het Formule 1-team van Haas zal ook aanwezig zijn, en ze hebben iets bijzonders gepland.

Haas zal namelijk een aantal bijzondere coureurs laten rijden. Naast vaste coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon, komen ook Toyota-kopstuk Kazuki Nakajima, teambaas Ayao Komatsu en teamoprichter Gene Haas in actie. Voor Komatsu en Haas wordt het hun eerste kennismaking met de auto van hun eigen team.

Het team van Haas kondigt het nieuws vandaag groots aan. Om Haas en Komatsu goed voor te bereiden op de demoruns, hebben ze enkele weken geleden een shakedown uitgevoerd op het circuit van Silverstone. Ze hebben toen niet op het hele circuit gereden, maar alleen om de sectie bij de bocht van Stowe.

Teameigenaar Gene Haas zal op vrijdag 11 juli de heuvel op gaan rijden. Hij neemt plaats achter het stuur van de Haas VF-23 uit 2023, ook teambaas Komatsu zal die dag in actie komen. De Japanner neemt plaats in de VF-24 van vorig jaar. Op donderdag zal Komatsu ook in actie komen, terwijl vaste coureurs Ocon en Bearman op zaterdag en zondag zullen rijden.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed zal de 75-jarige geschiedenis van de Formule 1 wordt gevierd. Naast Haas zullen meerdere andere teams aanwezig zijn, en wordt er ook gereden met historische F1-wagens.

