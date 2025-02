Cadillac slaat slag en trekt Haas-kopstuk aan

Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Formule 1. Vanaf volgend jaar staat de nieuwe renstal op de grid, en het team krijgt steeds meer vorm. Het lijkt erop dat ze de ervaren Peter Crolla hebben overgenomen van Haas.

Cadillac bereikte vorig jaar een principe-akkoord met de Formule 1. Ze willen vanaf volgend jaar op de grid staan, en de voorbereidingen op hun debuutjaar verlopen voorspoedig. Ze hebben een deal gesloten met Ferrari voor het leveren van motoren in de eerste jaren, en ze hebben al meerdere belangrijke namen aangetrokken. De ervaren Pat Symonds werd aangetrokken als consultant, en Graeme Lowdon werd aangesteld als teambaas.

Veel ervaring

Nu lijkt het erop dat ze weer een belangrijke naam hebben aangetrokken. The Race meldt dat ze Peter Crolla hebben aangesteld als de nieuwe team manager. Crolla is een bekende naam in de Formule 1, en hij was in de afgelopen jaren werkzaam bij het team van Haas. Hij werkte sinds mei 2015 bij het Amerikaanse team, waar hij hielp met het opbouwen voordat ze debuteerden in 2016.

Team krijgt vorm

Crolla was in de afgelopen jaren werkzaam als team manager bij Haas, en hij gaat bij Cadillac nu ook deze rol vervullen. Zijn vertrek volgt na een recente reorganisatie bij Haas. Met de komst van Crolla krijgt Cadillac in ieder geval steeds meer vorm. Ze hebben een onderkomen in het Verenigd Koninkrijk, en nu hebben ze dus meerdere topposities ingevuld. Wie er voor het team gaan rijden, is echter nog niet bekend. Speciaal adviseur Mario Andretti stelde eerder dat het team een jonge Amerikaanse coureur en een ervaren coureur de kans willen geven. De naam van Colton Herta werd genoemd, maar het is nog onduidelijk of hij de IndyCar wil verlaten voor de Formule 1.