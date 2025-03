Strijdbaar Haas wil meevechten om punten in Melbourne

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start met de Australische Grand Prix. Op het circuit van Albert Park gaan de teams direct jagen op successen. Bij het team van Haas hopen ze in het gevecht te zitten, zo stelt teambaas Ayao Komatsu.

Het team van Haas kende vorig jaar een positief seizoen. Ze eindigden op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, en de sfeer was goed. Dit jaar verschijnen ze met Oliver Bearman en Esteban Ocon met twee nieuwe coureurs aan de start. In de wintertest zagen ze er redelijk goed uit, en ze willen dat nu gaan vertalen in resultaten. In Bahrein hebben ze ook in de regen gereden, en dat kan ook positief uitpakken in Melbourne.

Prachtige herinneringen

Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft er veel zin in om weer van start te gaan. De Japanner heeft een goed gevoel, en hij spreekt zich uit in de preview van Haas: "Ik kijk er echt naar uit om weer naar Melbourne te gaan. Historisch gezien hebben we hier goede gevoelens bij, en ook wat negatieve. Maar als je kijkt naar de performance en het feit dat Melbourne de eerste race is, dan is die zesde plaats een prachtige herinnering."

Vechten

Komatsu weet echter ook wel dat hij niet in het verleden moet blijven hangen. De Japanner kijkt vooruit naar de komende race, en de eerste gevoelens zijn goed: "Het is een uitdagend circuit, het is eigenlijk een stratencircuit met weinig grip en het is lastig om in te halen. Het is een uitdagend circuit voor de coureurs, de auto en het team. Als we kijken naar de dingen die we zagen tijdens de tests, dan is er veel om positief over te zijn en ik ben benieuwd wat we kunnen doen in Melbourne. Als we alles goed doen, en het beste uit de auto en de coureurs halen, dan kunnen we vechten."