Flinke schade Ocon: bodywork vliegt van Haas tijdens shakedown

Het team van Haas maakte afgelopen weekend de eerste meters in hun nieuwe auto. Esteban Ocon nam plaats in de nieuwe auto op het circuit van Silverstone. Het ging niet helemaal goed, want uit foto's blijkt dat hij schade heeft gereden tijdens de eerste meters.

Het team van Haas hield gisteren achter gesloten deuren een shakedown op het circuit van Silverstone. Tijdens zo'n filmdag mogen ze maximaal 200 kilometer rijden op speciale banden. Ze kunnen hierdoor niet voluit gaan tijdens de rondjes, maar ze kunnen wel kinderziektes ontdekken aan de nieuwe auto. Het zijn dus nuttige meters, maar bij Haas ging niet alles naar wens tijdens de shakedown.

Schade aan zijkant

Haas kon de test niet makkelijk geheim houden. Rondom het circuit van Silverstone stonden genoeg mensen met camera's, waardoor de eerste foto's al snel op het internet verschenen. Uit één van die foto's bleek dat Ocon schade had gereden tijdens zijn eerste meters. Te zien is hoe één van de sidepods kapot is gegaan, en Ocon rondrijdt met een beschadigde zijkant. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ocon kan het onderdeel simpelweg zijn verloren, of hij heeft iets geraakt.

Nieuwe livery?

Het lijkt er dan ook niet op dat hij is gecrasht. Er zijn geen beelden uitgelekt van een mogelijke schuiver, maar het levert waarschijnlijk weinig problemen op. De shakedown is er voor bedoeld om problemen te ontdekken. Ocon heeft kunnen wennen aan de auto, en dat is belangrijk. Het is nog niet duidelijk of hij tijdens de shakedown heeft gereden met de definitieve livery van Haas. Op dinsdag onthullen alle tien de teams hun nieuwe kleuren tijdens een speciaal evenement in de O2 Arena in Londen. De Formule 1 wil graag dat ze tot die tijd hun nieuwe kleuren geheimhouden voor de rest van de wereld.