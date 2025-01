'Haas laat Ocon ervaring opdoen in Ferrari-simulator'

Het waren drukke dagen in Maranello. Alle aandacht ging uit naar de eerste werkweek van Lewis Hamilton bij Ferrari. Hij stond de hele week in de spotlights, maar hij was niet de enige Formule 1-coureur in het stadje. Ook Esteban Ocon heeft belangrijk werk verricht.

Hamilton zorgde voor een enorme gekte in Maranello. De zevenvoudig wereldkampioen begon officieel aan zijn klus bij Ferrari, en dat trok de aandacht. Voor de poorten van de fabriek stonden honderden mensen, en toen hij woensdag het circuit van Fiorano opdraaide, stonden er veel mensen langs de hekken. In de middag gaf hij het stuur over aan zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc, maar er liep nog een F1-coureur rond op het complex.

Ferrari-simulator

Volgens Motorsport.com was ook Esteban Ocon aanwezig. De Fransman rijdt sinds dit jaar voor het team van Haas, en hij is bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Aangezien Haas nog niet beschikt over een eigen simulator, maken ze nog steeds gebruik van de faciliteiten van Ferrari. Volgens Motorsport.com was Ocon aanwezig in Maranello om werkzaamheden te verrichten in de simulator van Ferrari.

Testen

Hij kon hierdoor verder werken aan zijn integratie bij het team van Haas. De Fransman heeft een aantal drukke weken achter de rug. Niet alleen nam hij plaats in de Ferrari-simulator, hij nam ook plaats in een oudere Haas-bolide. De Amerikaanse renstal werkte vorige week een TPC-test af op het circuit van Jerez in Spanje. Eind vorig jaar mocht Ocon voor het eerst rijden voor Haas. Na zijn vroegtijdige exit bij Haas kwam hij al in actie tijdens de post season test in Abu Dhabi. Samen met zijn nieuwe teamgenoot Oliver Bearman moet hij Haas nieuwe successen gaan bezorgen. Op 16 februari voert Haas een shakedown uit op het circuit van Silverstone, en Ocon mag dan de eerste meters rijden in de nieuwe auto.