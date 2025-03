Haas blijft hoopvol ondanks rampweekend in Australië

Het team van Haas kende een rampzalig weekend in Australië. Zijn waren met afstand het langzaamste team, en ze kwamen niet in de buurt van de punten. Teambaas Ayao Komatsu blijft positief, en hij hoopt terug te kunnen slaan tijdens het raceweekend in China.

Haas kende vorig jaar een sterk seizoen in de Formule 1. Ze wisten goed te presteren, en ze hoopten deze vorm vast te houden in het huidige seizoen. In Australië ging dat echter mis, en wisten ze geen deuk in een pakje boter te rijden. Debutant Oliver Bearman crashte en spinde in de race, en Esteban Ocon reed een onzichtbare Grand Prix op zondag. Haas kwam wel met twee auto's over de finish, maar dat was het enige hoogtepuntje van het weekend.

Lessen toepassen

Haas-teambaas Ayao Komatsu probeert de moed erin te houden. De Japanner ziet namelijk genoeg kansen voor het weekend in China. In de preview van Haas spreekt hij zich uit: "Na een lastig weekend, reizen we direct door naar Shanghai voor het eerste sprintweekend van het seizoen. Shanghai is een compleet ander circuit dan Melbourne. Er zijn veel langzame bochten en rechte stukken. We moeten alles wat we hebben geleerd in het openingsweekend toepassen in onze set-up voor een goed weekend hier."

Rommelig weekend

Komatsu verwacht veel van zijn coureurs na de teleurstelling in Melbourne. De Japanner ziet kansen voor Ocon en Bearman, en daar doet hij niet geheimzinnig over: "Esteban had een solide weekend in Australië, dus we kijken ernaar uit om vanaf dat punt verder te bouwen. Ik kijk er ook naar uit om de echte Ollie te zien in Shanghai, nadat hij een rommelig weekend had in Melbourne dat niet bij zijn karakter past."

Bearman

Bearman hoopt op zijn beurt ook sportieve revanche te kunnen nemen: "Ik heb heel erg veel zin om af te reizen naar China. Ik ben er vorig jaar geweest als reservecoureur en ik raakte gefascineerd door de stad en het circuit, want die zijn heel uniek. Ik kijk uit naar de sprint, maar het wordt wel een uitdaging aangezien ik nog nooit op dit circuit heb gereden."