Crashende Bearman bezorgt Haas kopzorgen

Rookie Oliver Bearman crashte in de eerste vrije training in Australië al na een bepaald aantal ronden. Het is natuurlijk sneu voor de jonge Brit, maar vooral een klapper voor het team van Gene Haas, aangezien ze hadden verwacht er beter voor te staan.

De monteurs van het team werkten zo hard mogelijk om de auto weer de baan op te krijgen voor VT2, maar het mocht niet baten. "Ik vind het erg jammer dat ik vandaag alles gemist heb." gaf Bearman na afloop toe. "De jongens hebben geweldig werk geleverd om de auto weer op de baan te krijgen, maar we kwamen tijd tekort. Ik had een klein foutje in bocht 10, waardoor ik een beetje wijd ging, en daar is het heel erg hobbelig en ik verloor helaas de auto."

Vertrouwen

Bearman zei dat hij voor zijn crash veel vertrouwen had in zijn auto: "Ik had echt vertrouwen in de auto, maar misschien wel iets te veel." Haas stond in beide sessies onderaan de tijdenlijst. Esteban Ocon's beste ronde van 1'18.034 was zes tienden verwijderd van het volgende team. "Vandaag was een behoorlijk moeilijke dag", gaf teambaas Ayao Komatsu na afloop toe. “Het was niet de prestatie die we hadden verwacht."

Niet goed genoeg

"We hebben een indicatie waarom in FP1, maar Ollie crashte, dus we konden niet helemaal tot op de bodem uitzoeken waarom we niet competitief waren. We moeten vanavond nog een stap maken en dan morgen het beste doen wat we kunnen." Ocon zei dat "het niet de soepelste dag was" voor het team. "Het is duidelijk de eerste dag van het jaar, dus het is normaal dat het zo gaat, maar we hebben nog steeds meer samen te stellen om te proberen het goed te krijgen, om te proberen het maximale uit de auto te halen. Ik was nog steeds niet tevreden met de balans en hoe de auto aanvoelde. We hebben een stap gezet tussen P1 en P2, maar we hebben meer nodig."

Hij gelooft echter dat de route die het team morgen met de auto moet nemen "We moeten dat natuurlijk proberen en hopelijk kunnen we dat doen in de laatste training en van daaruit verder bouwen", zei hij.