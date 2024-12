Ocon rijdt eerste Haas-meters in Abu Dhabi

Op het circuit van Yas Marina wordt vandaag de laatste officiële Formule 1-sessie van het jaar afgewerkt. Tijdens de zogenaamde post season test komen meerdere coureurs voor het eerst in actie voor hun nieuwe teams. Esteban Ocon heeft zijn debuut voor Haas gemaakt.

Ocon reed dit seizoen voor het team van Alpine, en hij tekende voor 2025 een contract bij Haas. Alpine koos ervoor om de Fransman afgelopen weekend niet te laten rijden in Abu Dhabi. Bij de seizoensfinale werd Ocon vervangen door Jack Doohan, maar dit zorgde er wel voor dat hij vandaag kan rijden voor Haas. De Franse coureur kroop vanochtend voor het eerst achter het stuur van de VF-24.

Ocon was te zien op de sociale media van Haas, en hij droeg ook teamkleding van de Amerikaanse renstal. Dit is opvallend, aangezien andere coureurs die vandaag voor hun nieuwe werkgever rijden vanwege hun contract nog in sponsorloze overalls rijden. Nico Hülkenberg rijdt bijvoorbeeld voor Sauber in een zwart racepak, terwijl Carlos Sainz in het wit is gestoken bij Williams. Ocon kende een productieve ochtendsessie, maar hij reed wel de langzaamste tijd. Hij was net iets langzamer dan rookie Ryo Hirakawa. De Japanse Toyota-coureur bestuurt de andere Haas-bolide tijdens de post season test.