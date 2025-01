Haas wil 2021-scenario voorkomen: "Wil geen contact tussen teamgenoten"

Het team van Haas leeft met een goed gevoel toe naar het nieuwe seizoen. Met Esteban Ocon en Oliver Bearman beschikken z dit jaar over een volledig nieuwe line-up. Teambaas Ayao Komatsu wil een 2021-scenario voorkomen en hij gaat duidelijke regels voor zijn coureurs opstellen.

Het team van Haas zette vorig jaar de weg omhoog in. Na een aantal seizoenen vol pech en problemen wisten ze eindelijk te scoren. Naast de goede prestaties werd er ook een belangrijke deal gesloten met Toyota. Voor Haas was het fijn, want ze werden nog steeds achtervolgd door het verleden. Vooral het seizoen van 2021 bleef nog aan het team kleven, in dat jaar kenden ze een onrustig seizoen.

Mazepin en Schumacher

In 2021 beschikte Haas over de diensten van Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De twee coureurs gingen regelmatig met elkaar de strijd aan, en dat liep niet altijd goed af. Huidig Haas-teambaas Ayao Komatsu wil soortgelijke situaties gaan voorkomen in het aankomende seizoen. De Japanner is daar duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk niet dat Nikita en Mick een goed voorbeeld zijn! Als we terug moesten naar die combinatie, dan zouden we een probleem hebben!"

Duidelijke afspraken maken

Ocon en Bearman kunnen duidelijke afspraken verwachten. Komatsu wil dat de coureurs zich goed gaan gedragen, en gaat al afspraken met ze maken voor de start van de eerste race van het jaar in Australië. Volgens Komatsu is dit zeer belangrijk: "De regels moeten direct vanaf dag één volledig duidelijk zijn." De Japanse teambaas is echter wel een groot fan van hard racen, maar hard racen is iets anders dan onreglementair en risicovol racen. Komatsu heeft dan ook een zeer duidelijke boodschap voor zijn nieuwe coureurs Bearman en Ocon: "Ik verwacht geen contact tussen twee teamgenoten en ik verwacht geen uitvalbeurten hierdoor."