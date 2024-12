De Formule 1-coureurs van 2024: Oliver Bearman, de super-sub

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel zeven: Oliver Bearman, de perfecte invaller.

Naam: Oliver Bearman (Groot-Brittannië, 8 mei 2005)

Eindklassering 2024: Achttiende

WK-punten: 7

Beste klassering: Zevende (Saoedi-Arabië)

Je ziet het vaak in de voetballerij: een jonge jongen laat in de jeugdelftallen zien dat hij talent heeft, mag daarop meetrainen met het eerste, maakt indruk en wacht af tot hij een keer een kans krijgt om zich te laten zien. Dat is ook wel een beetje hoe je de situatie van Oliver Bearman aan het begin van het raceseizoen 2024 kan omschrijven. De Brit maakte vorig seizoen veel indruk tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 2, mocht een aantal trainingen rijden in de koningsklasse en werd toegevoegd aan het team van reservecoureurs van Ferrari. Stiekem zat hij op de reservebank te wachten op zijn moment en dat kwam verrassend vroeg.

Vroege invalbeurt

Ferrari-rijder Carlos Sainz moest de tweede race van het seizoen in Jeddah aan zich voorbij laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. Het Italiaanse team besloot daarop Bearman - die zich op de vrijdag in Saoedi-Arabië in de F2 nog op pole had gekwalificeerd -naar voren te schuiven als de vervanger van de Spanjaard. Bearman stapte op zaterdag in de SF-24 en kwalificeerde zich op P11. Je kan zeggen dat dat teleurstellend is, omdat hij in de op dat moment op één na snelste bolide van de grid mocht plaatsnemen.

Maar tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden worden met de enorm korte voorbereidingstijd. Sainz kwam op vrijdag namelijk nog 'gewoon' in actie tijdens de eerste twee trainingen, waardoor Bearman alleen de derde training had om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Ondanks deze zeer korte voorbereiding kwam hij héél dicht bij een plekje in de top tien: Bearman kwam zeven honderdsten tekort op Lance Stroll en moest de race aanvangen vanaf P11. Tijdens de Grand Prix liet hij zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Hij baande zich een weg naar voren met een aantal fraaie inhaalacties en hield in de slotfase de met versere banden aanstormende Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich, waardoor hij als zevende over de streep kwam.

Van super-sub naar basisplaats

Bearman was net een super-sub zoals je die in het voetbal ziet: klaar om in te vallen wanneer het team hem nodig heeft. Hij was net een spits die bij zijn eerste invalbeurt meteen scoort en zijn kans met beide handen aangreep. De jonge Brit liet zien klaar te zijn voor de koningsklasse, maar bij welk team zou hij een kans gaan krijgen? Bij Ferrari was er geen ruimte meer voor de Ferrari-junior. Zij hebben Lewis Hamilton en Charles Leclerc al onder contract staan voor de komende jaren, maar misschien was er een kans bij Haas. Teambaas Ayao Komatsu was behoorlijk onder de indruk van Bearman en nadat bekend werd dat Hülkenberg zou gaan vertrekken bij het Amerikaanse team werd langzaamaan duidelijk dat de Brit in 2025 op de F1-grid zou staan voor Haas. Dit werd tijdens het F1-weekend in zijn thuisland bekendgemaakt en leidde tot enorme vreugde bij de jonge coureur Chelmsford.

Extra voorbereidingstijd

En alsof het niet beter kon, kreeg hij ook nog de kans om zich alvast voor te bereiden op zijn debuutseizoen bij Haas. Kevin Magnussen moest de races in Bakoe en São Paulo vanwege een schorsing en ziekte aan zich voorbij laten gaan, waardoor Bearman twee Grand Prix-weekenden mocht racen voor het Amerikaanse team.

Tijdens die weekenden maakte hij opnieuw veel indruk. Tijdens de drie kwalificaties (twee normale en één sprintkwalificatie) was hij telkens sneller dan teamgenoot Nico Hülkenberg. Het leverde hem, ondanks een lastige race, ook een punt op in Bakoe. Bearman leek net naast de punten te gaan grijpen, maar passeerde zijn Duitse teamgenoot in de laatste ronde van de race, waardoor hij de race afsloot op P10. Hierdoor schreef de Brit een F1-record op zijn naam. Hij is de eerste coureur ooit die punten wist te scoren voor twee verschillende teams in zijn eerste twee races.

Ruwe diamant

Aan de andere kant had hij in Brazilië wel wat meer moeite tijdens de races. Tijdens de sprintrace had hij veel moeite met de bandenslijtage en tijdens zijn eerste regenrace ging ook alles fout. De Brit schoot een aantal keer van de baan, kreeg een tijdstraf voor een botsing met Franco Colapinto en scoorde geen punten. Er valt dus nog genoeg te leren voor hem, maar hij heeft duidelijk laten zien dat hij wel degelijk talent heeft. Volgend jaar zal hij het op moeten nemen tegen een enkelvoudig Grand Prix-winnaar, Esteban Ocon. Als hij de Fransman het vuur aan de schenen kan leggen, gaan we nog heel veel horen van Bearman.