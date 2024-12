Hülkenberg is Magnussen de baas in laatste Haas-seizoen

Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen reden dit jaar hun laatste seizoen voor het team van Haas. Beide coureurs rijden volgend jaar ergens anders, en ze kenden een goed seizoen. Hülkenberg was dit jaar echter op bijna alle punten beter dan zijn Deense teamgenoot.

Hülkenberg rijdt vanaf volgend jaar voor Sauber, terwijl Magnussen de Formule 1 verlaat en voor BMW gaat rijden in de enduranceracerij. Bij Haas kenden ze dit jaar een opvallend positief seizoen. Ze scoorden veel punten, maar toch waren de onderlinge verschillen klein. Hülkenberg was in zestien races de beste Haas-coureur, en Magnussen wist hem slechts vijf keer te verslaan. In de kwalificaties was Magnussen zes keer beter dan zijn Duitse teamgenoot. Daarnaast miste de Deen twee races.

Magnussen pakte dit jaar zestien WK-punten, en dat deed hij door in vijf races in de punten te finishen. Hülkenberg pakte 41 WK-punten, en hij bevond zich veel vaker in de puntenposities. In tien races kwam de ervaren Duitser in de punten over de finishstreep. Het leverde Hülkenberg de elfde plaats op in het wereldkampioenschap, terwijl Magnussen het seizoen afsloot op de vijftiende plaats. Magnussen was zijn teamgenoot op een ander punt wel de baas. Hij viel in 2024 namelijk slechts één keer uit, terwijl Hülkenberg drie keer de finish niet haalde. Eén van Hülkenbergs uitvalbeurten was een diskwalificatie in Brazilië.