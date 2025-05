Oliver Bearman ontvangt megastraf na domme overtreding in Monaco

Oliver Bearman heeft een opvallende zware straf ontvangen na afloop van de tweede vrije training. Hij had ingehaald onder de rode vlag, en dat is een zware overtreding. Bearman heeft een gridstraf van tien plaatsen ontvangen voor de race van zondag.

Tijden de tweede vrije training in Monaco werd er twee keer met de rode vlag gezwaaid. De eerste werd veroorzaakt door Isack Hadjar, die overigens zijn weg kon vervolgen. Ook Oscar Piastri kon zijn weg vervolgen, maar toch werd de training stilgelegd nadat hij tegen de bandenstapel was gereden in Sainte Devote. Haas-coureur Bearman haalde onder deze rode vlag de Williams van Carlos Sainz in.

Wat was er aan de hand?

De stewards openden een onderzoek, en het was in eerste instantie onduidelijk wat Bearman precies had gedaan. Volgens de stewards was het al geruime tijd code rood toen Bearman de Williams inhaalde. De Brit zou vrij laat op de hoogte zijn gebracht van de rode vlag, en vlak nadat hij de boodschap hoorde zette hij zijn inhaalactie in.

Hieruit kan worden gesteld dat Bearman simpelweg niet wist dat er een rode vlag was. Maar volgens de stewards klopt dit niet, aangezien de panelen naast de baan rood waren. Sterker nog, vlak voor Bearmans neus was er een groot rood paneel te zien. Hij had dus duidelijk kunnen zien dat er een code rood was, en hij mocht zeker geen inhaalactie inzetten.

Strenge straf

Bearman liet aan de stewards weten dat hij de rode vlaggen wel had gezien, maar dat hij expres niet abrupt snelheid minderde. Volgens Bearman zou dit voor extra gevaar hebben gezorgd. De stewards zijn het niet eens met deze beslissing, zo laten ze duidelijk weten. Ze stellen dat de coureurs simpelweg niet kunnen weten wat er op de baan kan liggen, en wat de situatie is.

Ze zijn dan ook zeer streng, en stellen dat er geen speciale omstandigheden waren. Bearman krijgt twee strafpunten op zijn superlicentie én hij krijgt een gridstraf van tien plaatsen voor de race. Het is een zware straf voor de Brit, die dus vrijwel zeker vanaf de laatste plaats zal starten.