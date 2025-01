Haas rijdt volgende maand eerste meters met 2025-auto

Het team van Haas heeft hun plannen voor de komende weken bekendgemaakt. De Amerikaanse renstal zal volgende maand de eerste shakedown met de nieuwe auto gaan uitvoeren. Ook de datum voor de tweede filmdag voor het team staat al vast.

Haas eindigde vorig jaar op de verrassende zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze kenden een positief seizoen, maar teambaas Ayao Komatsu wil meer. De Japanner maakte vandaag bekend dat ze een flinke reorganisatie hebben doorgevoerd. Het team heeft daarnaast ook plannen gemaakt voor hun shakedown, ze gaat al vrij vroeg de baan op met hun wagen voor 2025.

Silverstone

Haas heeft tijdens een mediamoment bekendgemaakt dat ze op 16 februari een shakedown gaat uitvoeren. Ze komen dan in actie op het circuit van Silverstone. Kersvers Haas-coureur Esteban Ocon zal de wagen gaan besturen op het Britse circuit. Oliver Bearman zal later voor het eerst in actie komen in de nieuwe auto. Twee dagen voor de start van de testweek zal Bearman in actie komen op het circuit van Bahrein.

Rijdersverdeling

Haas heeft dus besloten om de taken te verdelen. Ocon zal echter veel eerder met de wagen gaan rijden dan Bearman, maar volgens teambaas Komatsu is dit een logische zet. De Japanner probeert het uit te leggen en wordt geciteerd door de website van de Formule 1: "Esteban zal eerst gaan rijden, want als het aankomt op het installeren van de coureur is dat bij hem een grotere uitdaging. We willen er gewoon voor zorgen dat Esteban helemaal is geïnstalleerd. Als we een probleem hebben, hebben we dan meer tijd om te reageren. Bij Ollie hebben we veel vertrouwen. We hebben ook veel vertrouwen in Esteban, maar we hebben iets meer vertrouwen in Ollie's installatie dan die van Esteban. Esteban gaat dus eerst rijden, en dan rijdt Ollie bij de shakedown in Bahrein. Dat betekent ook dat Ollie begint met de wintertest."