Gemotiveerde Magnussen wil vlammen in afscheidsrace bij Haas

Kevin Magnussen rijdt aankomend weekend in Abu Dhabi zijn voorlopig laatste Grand Prix. De Deen vertrekt na dit seizoen bij Haas en hij heeft nog geen toekomstplannen bekendgemaakt. Magnussen wil dit avontuur met een hoogtepunt gaan afsluiten op het circuit van Yas Marina.

Magnussen en zijn teamgenoot Nico Hülkenberg rijden dit weekend allebei hun laatste race voor Haas. Terwijl Hülkenberg al een contract op zak heeft voor de komende jaren, heeft Magnussen buiten de Formule 1 een plekje gevonden bij BMW. Dit weekend wil hij wel scoren, want Haas vecht zeker nog ergens om. Ze staan op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, met slechts vijf punten achterstand op concurrent Alpine.

Magnussen weet dat er nog veel op het spel staat. De Deense coureur wil zijn periode bij Haas dan ook afsluiten met een zo goed mogelijk resultaat. In de preview van Haas klinkt Magnussen dan ook enorm gemotiveerd: "In mijn laatste race oor Haas hoop ik op een geweldig resultaat. Natuurlijk, we dromen ervan om terug te slaan nadat we terrein verloren op Alpine in Qatar. We staan vijf punten achter, we moeten ons best gaan doen en gaan proberen om voor ze uit te komen. Ik kijk uit naar de uitdaging. Abu Dhabi is een grote race, het is de seizoensfinale, en de hype is altijd groot, dus ik hoop op een goed weekend."