Haas maakt na tien seizoenen eindelijk winst

Het team van Haas begint met een positief gevoel aan het nieuwe seizoen. De Amerikaanse renstal heeft een sterk jaar achter de rug, en op financieel gebied lijkt alles ook beter te gaan. Het lijkt er zelfs op dat Haas het jaar voor het eerst in gaat zonder dat ze verwachten verlies te lijden.

Haas is sinds hun komst naar de Formule 1 altijd al een soort kleinduimpje geweest. Ze zijn veel kleiner dan de andere teams, maken veel gebruik van onderdelen van Ferrari en ze moesten vaak hard werken om het hoofd boven water te houden. Vorig jaar ging het zeer goed met Haas, en bevonden ze zich aan de voorkant van het middenveld. De goede prestaties leverde Haas de zevende plek in het constructeurskampioenschap op.

Volgens Motorsport.com heeft Haas op financieel vlak ook een belangrijke stap gezet. Het medium meldt dat de Amerikaanse renstal voor het eerst een jaar ingaat zonder dat ze verwachten verlies te lijden. In de voorgaande jaren was dit wel altijd het geval, en dat zorgde ervoor dat teameigenaar Gene Haas moest ingrijpen. De Amerikaan moet het gat in de begroting elke keer zelf dichten. Nu lijkt dat dus niet het geval te hoeven zijn.

Sponsorgeld

Het lijkt erop dat deze positieve ontwikkeling twee belangrijke oorzaken heeft. Volgens Motorsport.com komt dat ten eerste door het prijzengeld dat ze mogen bijschrijven. Ze mogen ongeveer dertig miljoen euro extra bijschrijven ten opzichte van 2023. De tweede oorzaak voor deze positieve ontwikkeling is het sponsorgeld. Volgens Motorsport.com komt dit onder meer door de goede samenwerking met titelsponsor MoneyGram. Ook het technische partnership met Toyota pakt positief uit voor Haas, ook op sportief gebied. Door alle extra middelen kan Haas dit jaar voor het eerst TPC-tests uitvoeren, en ze kunnen ook gaan werken aan een eigen simulator.