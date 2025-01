Haas schrijft geschiedenis met vrouwelijke race-engineer

Het team van Haas heeft een flinke reorganisatie doorgevoerd aan de vooravond van het nieuwe seizoen. De Amerikaanse renstal heeft een aantal mensen een nieuwe functie gegeven. Daarmee schrijven ze geschiedenis, want ze hebben de eerste vrouwelijke race-engineer aangesteld.

Het team van Haas kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. Ze hebben een aantal grote stappen gezet, maar ze zien nog ruimte voor verbetering. Teambaas Ayao Komatsu wil op een aantal vlakken verbeteringen zien, en daarom heeft men besloten om een reorganisatie door te voeren. Dit betekent ook dat er nieuwe race-engineers zijn aangesteld voor het aankomende seizoen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe namen aangetrokken.

Nieuwe namen

The Race meldt dat Haas een drietal nieuwe namen heeft aangetrokken. Mark Lowe keert terug bij Haas, en hij zal gaan fungeren als de nieuwe sportief directeur. Carine Cridelich komt over van Racing Bulls, en ze is door Haas aangesteld als de nieuwe Head of Strategy. Haas heeft ook een nieuwe chief race engineer aangesteld in de persoon van Francesco Nenci, hij was eerder werkzaam bij het Dakar-project van Audi. Nieuwe coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman weten ook wie hun race-engineers worden. Performance-engineers Laura Muller en Ronan O'Hare hebben promotie gekregen. Muller zal gaan samenwerken met Ocon en O'Hare gaat samenwerken met Bearman.

Geschiedenis

De aanstelling van Muller is bijzonder, aangezien is de eerste vrouwelijke race-engineer wordt in de geschiedenis van de Formule 1. Haas-teambaas Ayao Komatsu vindt deze verandering noodzakelijk, zo laat hij weten in een toelichting bij onder meer The Race: "Het is een enorme verandering, maar ik had het gevoel dat het één van onze zwakste punten was vorig jaar. Hoe competitiever de auto werd, hoe zichtbaarder het werd, als je het zo wil omschrijven. Qua race-uitvoering hadden we zesde moeten worden in het kampioenschap, maar dat deden we niet. We lieten te veel punten liggen door de uitvoering naast de baan. Dus we moeten dit echt flink verbeteren."