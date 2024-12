Komatsu niet op de hoogte van 'gedwongen' vertrek Ocon: "Hij gaf me zijn woord"

Esteban Ocon zal na de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste meters voor Haas gaan maken tijdens de post-season test. Het lijkt er echter op dat de Fransman daarvoor wel zijn zitje bij Alpine vroegtijdig moest opgeven. Haas-teambaas Ayao Komatsu stelt dat hij hier niet van op de hoogte was.

Esteban Ocon heeft het sinds de Grand Prix van Amerika in Austin erg lastig gehad bij het team van Alpine. De Fransman, die nog wel knap tweede werd tijdens de regenrace in São Paulo, worstelde in droge omstandigheden steeds meer met zijn A524, terwijl teamgenoot Pierre Gasly met de nieuwe updates als de brandweer ging. Ocon, die na dit seizoen zal vertrekken naar het team van Haas, werd meerdere keren gevraagd om het verschil met zijn teamgenoot te verklaren, en leek meermaals te doelen op een situatie bij de renstal uit Enstone-Viry, waarbij Gasly voorgetrokken zou worden en over de betere bolide zou beschikken. Dit werd overigens ontkend door Alpine-teambaas Oliver Oakes.

'Vroegtijdig vertrek bij Alpine na druk Briatore'

Ook afgelopen weekend was het enorme verschil tussen Ocon en Gasly weer zichtbaar. Terwijl Gasly constant meestreed om een plaats in de top tien, moest Ocon het steeds doen met een plekje achteraan op de grid. Zo moest hij de Grand Prix van Qatar zelfs aanvangen vanaf P20. Zijn race kwam bovendien al vroeg tot een einde na een ongelukkige botsing met Nico Hülkenberg en Franco Colapinto.

Na de race verscheen de man uit Evreux weer voor de camera van de media en hij leek met zijn woorden te doelen op een vroegtijdig vertrek bij het team van Alpine. De Franse renstal bevestigde op de maandag na de race dat Ocon tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi inderdaad niet meer in actie zal komen voor Alpine, en dat hij vervangen wordt door de man die hem in 2025 ook zal gaan vervangen, Jack Doohan. Het lijkt er echter op dat Ocon niet vrijwillig weg is gegaan, maar onder druk werd gezet door Alpine-adviseur Flavio Briatore.

Motorsport.com heeft van meerdere bronnen vernomen dat Alpine-adviseur Flavio Briatore Ocon een paar uur voor de race op het Losail International Circuit naar zijn kantoor riep. De 74-jarige Italiaan deed hem een aanbod om opzij te stappen, en als Ocon dat niet zou doen, mocht hij niet met zijn nieuwe werkgever, Haas, deelnemen aan de post-season test. Met tegenzin zou Ocon daarom vroegtijdig zijn zitje hebben opgegeven bij Alpine, omdat hij zijn toekomst bij Haas niet op het spel wilde zetten.

"Maar dat heeft hij niet gedaan"

Haas-teambaas Ayao Komatsu beweert hier niet van op de hoogte te zijn geweest. "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Wat er ook gebeurt bij Alpine, het heeft intern niets met mij te maken", vertelde de Japanner tegenover Motorsport.com voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi. "Wat mij betreft, de laatste keer dat ik hier met Ollie [Oliver Oakes, teambaas Alpine, red.] over sprak, was Ollie blij dat Esteban voor ons kon rijden tijdens de post-season test, en sindsdien heeft hij niets anders meer gezegd. Dus als er iets verandert, dan verwacht ik dat hij met mij komt praten. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus hij gaf me zijn woord. Dat was goed genoeg voor mij."

Gesprek met Oliver Oakes

Komatsu doelt hierbij op een eerder gesprek met Alpine-teambaas Oliver Oakes. De Japanner heeft eerder dit jaar namelijk aan Oakes gevraagd of hij Ocon achter het stuur van de VF24 mocht zetten tijdens de post-season test. Hij kreeg toen niks te horen over een gedwongen, vroegtijdige exit van Ocon bij Alpine. "Ik heb met Ollie gesproken tijdens één van de F1-commissievergaderingen, lang voordat ik het [dat Ocon voor Haas mag uitkomen tijdens de post-season test, red.] bevestigde", aldus de Japanner. "Hij zei dat het geen probleem was. Ik vroeg aan hem: 'Wat moeten we dan met het racepak doen? Moeten we hem gewoon in een wit pak laten rijden?' Oakes antwoordde: 'Ja, dat is het simpelste, toch?' Dan was dat het. Ik ben in die zin vrij simpel. Wat er verder intern bij Alpine gebeurt, heeft niets met mij te maken, toch? Dus in mijn ogen gaf Ollie me zijn woord, dus dat was goed genoeg."