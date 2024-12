Hülkenberg en Bortoleto rijden post season test voor Sauber

Het team van Sauber heeft bekendgemaakt welke coureurs er aankomende week in actie komen tijdens de post season test. Na de race op het circuit van Yas Marina moeten alle teams twee auto's inzetten. Sauber heeft toestemming gekregen om hun coureurs voor 2025 te laten rijden.

Dat betekent dat Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto volgende week hun eerste meters voor het team gaan maken. Hülkenberg reed in 2013 al een seizoen voor Sauber, dus voor hem wordt het een weerzien met oude bekenden. Voor Bortoleto wordt het zijn eerste kennismaking met het Zwitserse team. Hij jaagt dit weekend op de Formule 2-titel, en hij is ook nog verbonden aan het team van McLaren als junior.

Hülkenberg en Bortoleto hebben dus toestemming gekregen van hun huidige werkgevers om de test te gaan afwerken. De post season test vindt plaats op 10 december. Hülkenberg zal dan namens Sauber de bandentest gaan rijden, terwijl de debuterende Bortoleto de rookietest zal gaan rijden. Bij Sauber bevindt men zich momenteel in een soort overgangsperiode. De renstal wordt in 2026 het fabrieksteam van Audi, en de twee coureurs moeten dan ook het rijdersduo gaan vormen. Audi-kopstuk Mattia Binotto is dit weekend aanwezig in Abu Dhabi en hij is blij dat de twee coureurs in actie kunnen komen.