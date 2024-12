Magnussen maakt toekomstplannen bekend en tekent bij BMW

Kevin Magnussen heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De Deense coureur rijdt dit weekend zijn laatste Grand Prix voor Haas, en hij zal volgend jaar niet in de Formule 1 rijden. Magnussen zal echter niet lang stilzitten, want hij heeft een fabriekscontract bij BMW getekend.

Magnussen vertrekt na dit seizoen bij het team van Haas. De Amerikaanse renstal verlengt zijn contract niet, en kiest volgend jaar voor een volledig nieuwe line-up met Oliver Bearman en Esteban Ocon. Magnussen bleef eventjes hoop houden op een zitje bij een ander team, maar hij was realistisch. Hij keek om zich heen, en nu wordt hij fabriekscoureur voor BMW M Motorsport.

Volgens BMW zal Magnussen volgend jaar plaatsnemen achter het stuur van de M Hybrid V8, de Hypercar van het merk. BMW is met deze auto actief in het WEC en in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Het is nog niet duidelijk in welke klasse Magnussen gaat rijden, BMW stelt dat ze dit later bekend gaan maken. De enduranceracerij is geen onbekend terrein voor Magnussen, want in 2021 reed hij een jaar in het IMSA-kampioenschap. Daarnaast nam hij dat jaar ook deel aan de 24 uur van Le Mans. Hij deelde dat jaar een auto met zijn vader Jan Magnussen en Anders Fjordbach, ze werden 29ste.