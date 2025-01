Magnussen nog niet helemaal weg bij Haas

Kevin Magnussen lijkt niet helemaal te zijn vertrokken bij Haas. De Deense coureur reed eind vorig jaar zijn laatste race voor het team, en is inmiddels actief voor BMW in de enduranceracerij. Volgens Ayao Komatsu rijdt Magnussen dit jaar nog een aantal tests voor Haas.

Vorig jaar werd duidelijk dat Haas afscheid ging nemen van Magnussen als racecoureur. Hij maakte het seizoen af en reed in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix. Bij Haas waren ze complimenteus over Magnussen, en men suggereerde dat de samenwerking nog lang niet voorbij is. Er gingen veel geruchten rond over een mogelijk nieuwe rol van de Deense coureur binnen het team.

Toekomst Magnussen

Haas hield gisteren een persdag op hun hoofdkwartier in Banbury. Haas-teambaas Ayao Komatsu ging daar ook in op de toekomst van Magnussen binnen het team. In gesprek met de internationale media legt Komatsu uit wat Magnussen dit jaar gaat doen voor Haas: "Hij gaat een aantal TPC-tests voor ons rijden, en hij zal plaats gaan nemen in de simulator." Haas kan dit jaar TPC-tests uitvoeren door hun samenwerking met Toyota, vorige week werkten ze hun eerste test af op het circuit van Jerez in Spanje.

Opties

Magnussen wordt ook in verband gebracht met een reserverol bij Haas. Het is momenteel onduidelijk wie de reservecoureur van Haas zal zijn dit seizoen. Oliver Bearman is dit jaar racecoureur, terwijl het onduidelijk is wat de toekomstige rol van Pietro Fittipaldi gaat zijn. Toyota-talent Ritomo Miyata reed vorige week de test voor Haas, maar ook over hem is nog weinig duidelijkheid. Magnussen heeft het daarnaast druk. Namens BMW zal hij dit weekend in actie komen tijdens de 24 uur van Daytona. De race maakt onderdeel uit van het IMSA-kampioenschap en Magnussen bestuurt de BMW met startnummer 24, hij deelt de auto met Philipp Eng, Raffaele Marciello en Dries Vanthoor.