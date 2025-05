FIA past regels aan na incident met Max Verstappen

De FIA heeft de regels van de Formule 1 herzien. Ze hebben dit gedaan naar aanleiding van een situatie tussen Oliver Bearman en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Australië.

Max Verstappen was verrast toen hij in ronde 41 de Haas van Oliver Bearman vlak voor hem uit de pits zag komen tijdens een Safety Car-periode. Bearman mocht even daarvoor zijn ronde afmaken en kwam vervolgens de pits in, waardoor hij weer achter de Safety Car terechtkwam.

Aardig wat stress

Dit was een reden tot zorg voor Red Bull, omdat Verstappen hierdoor een gelapte auto tussen hem en de leidende McLaren-coureurs had. Red Bull dacht ten onrechte dat Verstappen daar zou blijven tot de herstart. Het leidde dus tot nogal wat stress en dat is niet wat teams nog extra nodig hebben. Verstappen vroeg het aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase: "Dus deze auto blijft nu hier, of wat?" Lambiase vertelde hem: "Dat klopt. Hij zal je meteen na de herstart moeten laten gaan." In feite mocht Bearman zichzelf weer unlappen, waardoor Verstappen de race kon herstarten zonder gelapte auto's voor hem.

De FIA heeft de regels aangepast en het is nu aan de wedstrijdleider de taak om de pitlane dicht te houden als auto's zich gaan unlappen tijdens een Safety Car. Gisteren zijn de regels officieel gepubliceerd en ze gaan al in Miami gelden

Inzicht van de wedstrijdleider

"Als de wedstrijdleider het veilig acht om dit te doen, wordt het bericht 'gelapte auto's mogen nu inhalen' naar alle deelnemers gestuurd via het officiële berichtensysteem en gaat het groene licht op de safety car branden om aan alle auto's die gelapt zijn door de leider aan te geven dat ze de auto's op de eerste ronde en de Safety Car moeten passeren," stelt de FIA.

"Nadat deze auto's de auto's op de eerste ronde en de Safety Car hebben ingehaald, moeten ze met gepaste snelheid over het circuit rijden, zonder in te halen, en alles in het werk stellen om achteraan in de rij auto's achter de Safety Car plaats te nemen. Terwijl deze auto's rond de baan rijden om weer aan te sluiten bij de rij auto's achter de Safety Car, en naar inzicht van de wedstrijdleider, mag de uitgang van de pitstraat worden gesloten wanneer de Safety Car en de rij auto's erachter de uitgang van de pitstraat naderen en passeren."