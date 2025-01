Ocon ontvangt nieuwe wagen en neemt afscheid van 'spionagebolide'

Esteban Ocon heeft vlak voor de start van het aanstaande seizoen een nieuwe auto aangeschaft. De Franse Haas-coureur mag zich nu de trotse eigenaar noemen van een gloednieuwe Ferrari. Ocon neemt daarmee dus ook afscheid van een veelbesproken bedrijfswagen.

Op Instagram verschenen afgelopen week foto's van Ocon die de sleutels in ontvangst nam van zijn nieuwe speeltje. Hij mag zich nu de trotse eigenaar noemen van een rode Ferrari 296 GTB met het Assetto Fiorano-pakket. Ocon kan hiermee inburgeren bij zijn nieuwe werkgever Haas. De Amerikaanse renstal is immers een klantenteam van Ferrari, en ze maken gebruik van veel onderdelen van de Italiaanse gigant.

Dure bolide

Ocon kan nu vast gaan wennen aan het rijden in een bolide met een Ferrari-krachtbron. De 296 GTB heeft een nieuwprijs van ongeveer 270.000 euro, al is het maar de vraag of Ocon dit bedrag heeft moeten betalen. Hij kan zich in ieder geval gaan vermaken met de auto, en het betekent waarschijnlijk ook dat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn vorige bolide. Van zijn vorige werkgever Alpine kreeg hij immers een bedrijfsauto, die voor de nodige controverse zorgde.

Tracker

Ocon bewoog zich eerst immers voort in een Alpine A110. Hij had de wagen van zijn vorige werkgever Alpine gekregen, maar volgens het Duitse Auto, Motor und Sport hield men Ocon hier in de gaten. Er zou namelijk een tracker in de auto hebben gezeten, waardoor Alpine doorhad dat Ocon op bezoek was geweest bij een ander team. Via de tracker zouden ze namelijk hebben gezien dat Ocon naar de fabriek van Williams was gereden om een stoeltje te passen. Men zag dat de auto van Ocon op de parkeerplaats voor de fabriek van Williams stond. Ocon werd vorig jaar in verband gebracht met het team om Logan Sargeant te vervangen, maar uiteindelijk tekende hij een contract bij Haas.