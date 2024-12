Ocon maakt eerste meters voor Haas tijdens post-season test

Het team van Haas heeft bekendgemaakt welke coureurs er voor hen zullen gaan rijden tijdens de post-season test in Abu Dhabi. Esteban Ocon en Ryo Hirakawa zullen achter het stuur van de VF24 plaatsnemen.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi zal op hetzelfde Yas Marina Circuit de post-season test worden afgewerkt. Alle Formule 1-teams zullen daarbij aanwezig zijn en zullen twee coureurs laten rijden. De ene coureur zal een bandentest gaan uitvoeren, terwijl de andere, minder ervaren rijder de Young Driver Test zal afwerken. Enkele renstallen hebben hun formatie voor de post-season test al bekendgemaakt, maar dat gold nog niet voor het team van Haas.

Zij hebben hun formatie nu ook wereldkundig gemaakt. Esteban Ocon zal de bandentest gaan uitvoeren voor het Amerikaanse team. De Fransman zal volgend jaar ook gaan racen voor Haas, maar leek niet actie te mogen komen voor de formatie van Ayao Komatsu, omdat hij nog een contract had bij Alpine. Na de Grand Prix van Qatar werd echter bekend dat de enkelvoudig Grand Prix-winnaar niet meer voor Alpine in actie zal komen tijdens de laatste race van 2024. Hij wordt vervangen door Jack Doohan, waardoor hij volgens de Franse renstal in actie mocht gaan komen voor zijn nieuwe team tijdens de post-season test. Haas maakt nu dus gebruik van die mogelijkheid.

Ryo Hirakawa

Ryo Hirakawa zal de andere coureur zijn die in actie zal gaan komen voor de Amerikaanse formatie. De Japanner zal de Young Driver Test gaan afwerken voor Haas, al is hij niet bepaald een onervaren rijder. De 30-jarige, die onderdeel is van het McLaren Driver Development Programme, heeft namelijk al veel ervaring in de racerij, maar de vraag waarom kiest Haas dan voor hem om? Hirakawa is al jaren fabriekscoureur voor Toyota, waarmee hij onder andere tweemaal de titel in de hypercar-klasse in het WEC wist te winnen, en de 24 uur van Le Mans op zijn naam wist te schrijven. Toyota is ook geen onbekende voor Haas, want een aantal weken terug maakte het Amerikaanse F1-team bekend dat ze een technische samenwerking met Toyota aan zullen gaan.

Het zullen voor Hirakawa niet zijn eerste meters worden in de koningsklasse. Hij voerde al meerdere tests in een McLaren en zal ook aankomend weekend in actie komen voor de Britse renstal. Hij zal tijdens VT1 in Abu Dhabi aanstaande vrijdag het stuur overnemen van Oscar Piastri, aangezien McLaren nog een 'rookie' moet inzetten dit jaar tijdens een vrije training.