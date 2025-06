Populaire voormalige F1-coureur krijgt nieuwe kans bij Haas

Het team van Haas heeft een opvallende coureur een kans gegeven tijdens een speciale testdag. Afgelopen week mocht voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi namelijk een serieuze TPC-test afwerken op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk.

Het team van Haas werkt sinds vorig jaar samen met Toyota. Het gaat om een samenwerking die vooral terug te zien is met sponsorstickers, maar het levert ze ook meer mogelijkheden op. Haas kan hierdoor ook TPC-tests uitvoeren, en dat is goed voor de ontwikkeling van hun coureurs. Het zorgt er ook voor dat de coureurs uit de Toyota-stal hun stuurmanskunsten kunnen laten zien in de koningsklasse.

Afgelopen week mocht een opvallende naam plaatsnemen achter het stuur van een VF-23. De Amerikaanse renstal deelt op sociale media beelden van voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi, die een TPC-test afwerkte op het circuit van Paul Ricard.

Lange carrière

Kobayashi reed vanaf 2009 tot en met 2014 75 Grands Prix in de Formule 1 voor de teams van Toyota, Sauber en Caterham. Voor het laatstgenoemde team reed hij in 2014 zijn laatste Grand Prix, alvorens hij zich richtte op het rijden van langeafstandsraces. Hij groeide uit tot een legende bij Toyota, en won in 2021 de 24 uur van Le Mans.

Vandaag de dag combineert hij de functie van teambaas met die van coureur in het World Endurance Championship. Daar deelt hij een auto met Mike Conway en Nederlander Nyck de Vries. Volgende week gaan ze op jacht naar nieuw succes in de 24 uur van Le Mans.

Samenwerking met Toyota

Zijn TPC-test was zijn eerste kans in Formule 1-materiaal sinds zijn laatste Grand Prix in 2014. Of het ging om een serieuze test, of een deal met Toyota is niet bekend. Het is in ieder geval een volgende stap in de samenwerking. Haas heeft immers ook de beschikking over Toyota-coureur Ryo Hirakawa als reservecoureur.