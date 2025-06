Esteban Ocon verdedigt Stroll: "Geld heeft hem hier niet gebracht"

Lance Stroll moest de Grand Prix van Spanje overslaan. Na de kwalificatie meldde Aston Martin dat Stroll te veel last had van zijn hand en pols, en dat hij niet kon racen. Er gingen geruchten dat de Canadees de hele boel bij Aston Martin kort en klein geslagen had, maar volgens Esteban Ocon is daar niets van waar.

Stroll had voorafgaand aan het seizoen 2023 een fietsongeluk gehad en daarbij beide polsen gebroken. De Canadees zou daar afgelopen raceweekend erg veel last van hebben gehad en werd medisch afgekeurd. Veel fans en kenners dachten dat Lance Stroll het racen niet meer ziet zitten, maar hij is dit weekend 'gewoon' weer op het circuit.

'Geen grote prater'

"Ik weet dat hij niet veel praat", vertelde rivaal en vriend Esteban Ocon aan Le Journal de Montreal voorafgaand aan Strolls thuisrace in de Canadese Grand Prix. "Hij neemt meer mensen in vertrouwen die hij vertrouwt”, voegde hij eraan toe. "Maar hij is echt een lief persoon. En zijn vader ook." Ocon zegt dat hij Stroll al kent sinds hun tijd in de karting. "Mensen begrijpen dit misschien niet", benadrukt de Fransman, "maar Lance heeft een passie voor racen als geen ander."

"Al het andere interesseert hem minder, want wat hij leuk vindt is autorijden." De Canadees staat momenteel twaalfde in het coureurskampioenschap. Stroll heeft veertien punten en daarmee maar liefst twaalf punten meer dan teamgenoot Fernando Alonso.

Geld

Volgens velen is de reden voor de diensten van Lance Stroll in de Formule 1 geld. De vader van Stroll, Lawrence Stroll, is de eigenaar van het team Aston Martin, waar Lance Stroll rijdt. Volgens Ocon is het niet zo dat Stroll door geld in de Formule 1 gekomen is: "Dat is niet waar", zegt hij, "want Lance is iemand die internationale kartraces won toen er (Max) Verstappen, Charles Leclerc en ikzelf waren. We vochten allemaal samen en Lance zat in die groep."

"Het is niet waar dat geld hem daar heeft gebracht. Helemaal niet", voegde Ocon eraan toe. "Misschien, ja, zijn er makkelijkere manieren om in de F1 te komen, maar uiteindelijk is er geen geld als je in de auto zit."