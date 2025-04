Het Formule 1-circus reist aankomend weekend af naar Japan. Het land staat al een heel wat jaren op de kalender en de coureurs mogen hun kunstje gaan laten zien op het technische circuit van Suzuka. Het team van Haas heeft vertrouwen in opnieuw een goed resultaat, zo laat Ayao Komatsu weten.

Het circuit is voor zowel Oliver Bearman als Esteban Ocon bekende grond. De rookie heeft hier natuurlijk nog niet in een F1-auto gereden, maar wel in lagere klassen. De Fransman heeft hier natuurlijk al wel een paar keer gereden met de Formule 1.

Voormalige resultaten

Het team van Haas gaat hier nu voor de achtste keer rijden in de historie van het team. 2016 was het eerste jaar dat het team neerstreek in Suzuka. Toen wisten beide coureurs van het team nog Q3 te halen, maar punten hebben ze niet gehaald.

In zeven races in totaal zijn er drie keer punten behaald door het team van Haas. Ollie Bearman heeft hier natuurlijk nog niet gereden in Suzuka, maar heeft in de Super Formula gereden op dit circuit. Vorig seizoen behaalde Esteban Ocon een 15e plaats op zowel de grid als in de race. De Fransman heeft in vier van de zes keer dat hij daar gereden heeft punten gehaald. Geheel ondenkbaar is het dus niet.

Probleem

Haas kende afgelopen raceweekend een goed weekend, maar Komatsu, de teambaas van het Amerikaanse team, heeft niet de allerhoogste verwachtingen. Hij hoopt voort te kunnen borduren op het succes van afgelopen weekend, maar volgens de teambaas is het nog niet helemaal duidelijk hoe het zit met de problemen die het team kende in Melbourne.

"Na een zeer succesvol weekend in Shanghai hebben we veel zin om naar Japan te gaan. Suzuka is een zeer uitdagend circuit voor zowel coureurs als engineers om de auto goed af te stellen. Hoewel we in Shanghai competitief hebben geracet, weten we dat we nog steeds een fundamenteel probleem hebben met de auto dat in Melbourne aan het licht kwam. We gaan dit weekend in met onze ogen wijd open om eventuele uitdagingen aan te gaan en om het beste uit de VF-25 en onze coureurs te halen."